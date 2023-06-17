人民网北京6月17日电 （记者车柯蒙）近年来，随着数字技术赋能，央国企持续推进数字化转型，提高生产效率。近日，践行·见智｜北京央国企深度用云沙龙举办，来自国务院国资委相关领导和北京央国企各行各业的深度用云者齐聚一堂，共话央国企数字化转型新阶段的高质量发展路径。

华为云Stack总裁尚海峰在致辞中表示，今年5月，在福州举办的数字中国峰会上，华为云发布了央国企15大行业场景化解决方案。在数字化转型新阶段，华为云正携手央国企通过全面采纳云原生技术、全面开展云上业务创新、全面借鉴新模式和好经验，加速迈向深度用云，共促高质量发展。

华为云Stack行业总经理刘朋冲介绍华为云在央国企技术创新上的三大主张：首先，建设企业一朵云，通过统一的云原生底座，形成规模效应，让深度的技术创新得以落地；其次，引入微服务、DevOps等关键云原生技术，推进应用现代化，为老应用注入云能力，让新应用生于云、长于云；第三，将AI、大数据、工业互联网等技术引入工业生产的主流程，加速技术与业务的深度融合。

在北京，央国企数字化改革正加快推进。中石油云技术平台依托华为云Stack的IaaS、PaaS、EI企业智能服务、数据湖与数据治理、数据库服务等技术，目前已承载40+业务系统，包括D1、北斗导航、统一客服、联合监督2.0四个试点应用，而销售物联网及加管3.0系统销售类项目正在推广上线中，30+个业务系统已经在云技术平台2.0上部署。

中国中车依托华为云Stack产品体系，在IaaS及PaaS云原生平台上构筑中车工业互联网平台，具备数据分析、微服务开发、持续集成等能力，未来逐步构建中车云原生架构转型规范，建立云原生软件研发体系，真正发挥云原生的优势和价值。

中国生物技术股份有限公司则依托华为云Stack建设企业一朵云，运行中国生物集中本地部署的数字化系统，是中国生物数字化转型的基础设施。

会上，就央国企软件工具链和集团一朵云建设，进行了专题研讨。

“CodeArts是一站式软件研发平台，经过华为内部ICT解决方案、华为云、终端业务等业界高要求、高标准的大规模软件研发业务考验。结合央国企大规模软件研发场景化诉求，CodeArts能力外溢到央国企数字化转型领域，实现软件需求管理、提供软件代码托管、软件编译构建和发布，支撑央国企实现软件自主创新。”华为云PaaS产品部副总经理寇明锐表示。

华为云Stack央国企行业总监龚岳院表示：“面对央国企组织架构复杂，应用繁多的特点，建设集约化、安全可靠的企业一朵云能够更好的驱动业务系统快速上云。芯片、操作系统和数据库等全栈根技术，构筑坚实的云底座。全场景容灾和一站式等保密评，更是为央国企提供企业级高可用能力。匹配央国企组织架构的管理方式，降低复杂组织的管理成本和难度，让央国企聚焦业务本身。”

北京华为云总经理李亚为则认为，云是将数字化转型和自主创新二者有机结合最好方式，保证央国企能够用先进代替先进。华为云Stack提供在云上与本地部署一致的云服务体验，正在成为央国企的数字化同路人，并且基于数字化转型与服务行业开展了丰富的应用实践。

据介绍，华为云Stack已经携手超过40家央企、200多家国企开展数字化转型。依托华为三十年技术积累与数字化转型经验，华为云携手伙伴和客户、协会机构、核心媒体共同发起“‘百城万企’应用现代化中国行”专项行动，计划走进百城，赋能万余家企业，通过开展系列城市峰会、产业数字化赋能与央国企深度用云等专项行动，聚焦数字政务、工业数字化、AI赋能产业、央国企深度用云等领域，通过政策解读、技术赋能、经验分享、产业合作、资源对接、标杆打造、示范推广等多种形式，促进区域政企数字化水平的进一步提升，释放政企数智化生产力，推动深化数智化。

(责编：王震、高雷)

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