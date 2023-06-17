欧阳易佳

6月17日，是第29个世界防治荒漠化与干旱日。今年我国的主题为“勇担使命、不畏艰辛、久久为功，努力创造新时代中国防沙治沙新奇迹”。党的十八大以来，我国防沙治沙取得了显著成效，累计完成防沙治沙任务2033万公顷，53%的可治理沙化土地得到治理，初步建立了法治、工程、考核、政策、科技推广、调查监测等体系，走出了一条符合自然规律、符合国情地情的中国特色防沙治沙道路。第29个世界防治荒漠化与干旱日国家主场纪念活动今天成功举办。

国家林草局相关部门负责同志表示，中国是荒漠化最严重的国家之一，全国荒漠化土地面积257.37万平方公里，占国土面积的26.81%。沙化土地面积168.78万平方公里，占国土面积的17.58%。长期以来，通过持续系统治理，我国荒漠化、沙化土地呈现出“整体好转、改善加速”的良好态势。

一是荒漠化和土地沙化持续“双缩减”。全国荒漠化和沙化土地面积连续4个监测期净减少。与2009年相比荒漠化土地净减少5万平方公里，沙化土地净减少4.33万平方公里。

二是沙区林草植被明显改善。与2009年相比，沙区平均植被盖度上升了2.6个百分点，京津风沙源治理工程区20年间林草综合植被盖度由39.8%提高到45.5%，三北工程区森林覆盖率由1978年的5.05%提高到13.84%，重点治理区实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。

三是风沙危害得到抑制。2019年八大沙漠、四大沙地的土壤风蚀总量较2000年下降约40%，近10年（2011—2020年）北方地区春季年均发生8.4次沙尘天气过程，低于常年同期的12.5次。

四是先进典型不断涌现。在长期的防沙治沙实践中，先后涌现出塞罕坝、右玉、八步沙、柯柯牙等治沙先进典型和石光银、王有德、牛玉琴、石述柱、殷玉珍等治沙英雄。塞罕坝精神纳入中国共产党人精神谱系。

五是履约和国际合作成效明显。我国积极履行《联合国防治荒漠化公约》，加强国际合作，为全球生态治理不断贡献“中国方案”，彰显负责任大国形象。

国家林草局相关部门负责同志指出，要坚决扛起防沙治沙重任，坚决打好“三北”工程防沙治沙攻坚战。要抓紧制定关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见，修订、编制“三北”工程总规和六期规划，研究制定“三北”工程三大标志性战役实施方案，明确每个战役的主攻方向和重点任务。建立“三北”工程部际联席会议机制，统筹指导、协调推进相关重点工作。健全“三北”工程资金支持和政策支持体系，强化生态用水等各项支撑保障。加强与周边国家的国际交流合作，支持共建“一带一路”国家荒漠化防治。建立健全防沙治沙责任考核机制，将防沙治沙工作纳入林长制考核。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经