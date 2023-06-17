人民网北京6月17日电 （记者孙博洋）6月15日，第三届中医药国际化发展论坛在河北安国举行。论坛上，中华中医药学会副会长兼秘书长王国辰表示，中医药系统性和复杂性等关键问题的突破，将对生物医学、生命科学乃至整个现代科学的发展产生重大影响。

王国辰表示，中医药作为中华文明的杰出代表，是中国各族人民在几千年生产生活实践和与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学，不仅为中华民族繁衍昌盛作出了卓越贡献，也对世界文明进步产生了积极影响。

他认为，随着经济发展、社会进步和生活水平的不断提高，人们的健康观念和生活方式已经发生转变。人类疾病谱的改变和老龄化社会的到来，使得现有的疾病防治模式和手段已不能适应日益增长的社会需求。

王国辰表示，东西方医学优势互补、相互融合的趋势已经出现，多学科交叉相互渗透，创建新理论新技术新方法认识生命和疾病现象已成热点。作为我国最具原始创新潜力的领域，中医药系统性和复杂性等关键问题的突破，将对生物医学、生命科学乃至整个现代科学的发展产生重大影响，将会促进多学科的融合和新学科的产生，使人类对生命和疾病的认识得到进一步提高和完善，使具有现代人文思想和中国传统文化内涵的中医药医疗保健模式以及价值观念得到传播，从而成为中华民族对人类的新贡献。

(责编：王震、高雷)

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