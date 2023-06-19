人民网北京6月19日电 （记者申佳平）据国家烟草专卖局官网消息，2023年全国烟叶高质量发展现场会近日在湖南郴州召开。会上，国家烟草专卖局对做好当前各项重点工作提出了两项要求。

一要坚持以高质量发展为首要任务，推进烟草农业现代化建设，锚定“五强”发展目标，持续构建“三大体系”，注重把握“四个特征”，切实提高烟叶生产经营效率效能，全力打造供需协调、质效并重、轻简绿色、产业融合、共同富裕的烟草农业现代化发展体系。

二要扎实推进烟叶高质量发展重点任务落实，深化产业融合，稳固产业基础，激发产业动能，不断筑牢中式卷烟原料保障“护城河”。要加快高标准烟田建设，夯实烟叶产业发展根基；加快农机农艺融合，构建质效并重生产体系；推进烟叶平台实施，加快烟叶数字化转型；突出品牌引领，增强烟叶供给保障能力；深化工商协同，全产业链提升原料利用水平；注重党建引领，持续加强基层建设。

(责编：申佳平、吕骞)

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