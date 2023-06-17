人民网北京6月17日电 （记者孙博洋）6月15日，第三届中医药国际化发展论坛在河北安国举行。论坛上，天士力控股集团董事局主席闫凯境表示，标准化是实现中医药产业高质量发展的重要措施。

闫凯境表示，中医药正赶上发展大机遇。一方面国家大力度释放政策红利，特别是中药监管改革的新理念、新路径、新体系“三新”特点，以及新型举国体制不断完善，将促使中药创新研发能力提升，与国际先进水平接轨，为中药走向世界创造新的机遇；另一方面，数字技术加速迭代，赋能生命科学进化，为解读中医药科学内涵提供了工具，推动中药产业链供应链向数字化、智能化转型升级，加快向新型工业化迈进。

同时，他认为，中医药国际化的机遇与挑战并存。针对挑战，可总结为“两难”“两缺”“一差异”：

“第一难”，即对表难，中医药理法方药术语的表达方式，在西方医学中很难找到对应的药理作用应用术语。

“第二难”，即对标难，传统中药行业的生产管理体系，相较西方药学标准，难以对标。

“第一缺”，即缺乏基础研究，包括药理毒理、给药途径、药代动力学等研究，尚缺乏完整的基础研究体系。

“第二缺”，即缺乏临床评价指标，目前中药缺少定位清晰的临床试验终点指标。

“一差异”，即文化差异，重视疗效或机理的理念不同、质量认可标准的不同，以及中药讲究个性化用药，允许调方试错的价值不同体现出来的文化差异。

闫凯境表示，面对困难与挑战，企业要坚定推进中医药国际化，从源头中药材开始，建立规范，确认现代病理模型，明晰有效成分物质，建立质量规范化生产体系，逐渐与国际标准对齐，形成了质量数字化的现代中药智能制造体系，达到批次一致性要求。

闫凯境介绍，目前天士力已经实现了中药全产业链，从源头生产，研发，到制药装备整体的升级创新，打通了中医药进入海外市场的商业化模式。

(责编：王震、高雷)

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