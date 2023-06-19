人民网北京6月19日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2023年5月，全国多地搭载“五一”假期推出多项诸如汽车消费节、嘉年华等购车促销优惠活动，进一步激发市场消费活力。加之终端市场价格逐渐回稳，持币观望现象有所好转，5月乘用车销量较4月实现增长。整体来看，当前国内汽车市场的需求动力依然不强，有待进一步挖掘提升。

乘用车月度销量。图片来源：中汽协会数据公众号

2023年5月，乘用车产销分别完成201.1万辆和205.1万辆，环比分别增长13.1%和13.3%，同比分别增长18.2%和26.4%。

2023年1至5月，乘用车产销分别完成906.3万辆和900.1万辆，同比分别增长10.6%和10.7%。

2023年5月，与上月相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）产销呈不同程度增长，多功能乘用车（MPV）和交叉型乘用车产量增长、销量下降；与上年同期相比，交叉型乘用车产量下降、销量增长，其他三大类车型产销呈不同程度增长。

2023年1至5月，在乘用车主要品种中，与上年同期相比，除交叉型乘用车产销两位数下降外，其余三大类车型产销均呈不同程度增长。

(责编：王连香、吕骞)

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