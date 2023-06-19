人民网北京6月19日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，近年来，铁路部门科学做好防沙治沙工作，全力确保沙漠铁路行车安全和运输畅通，更好服务沿线经济社会发展，走出了一条铁路特色防沙治沙之路。一条条沙漠铁路变身绿色长廊、安全长廊，呈现出一派“绿进沙退”的生动局面。

在内蒙古，全长768公里的临策铁路穿越乌兰布和、亚玛雷克、巴丹吉林三大沙漠，沙害一直是“老大难”问题。中国铁路呼和浩特局集团有限公司采取工程治沙与生物治沙相结合的办法，在防沙网格中种下耐旱易活的梭梭、红柳等植物，有效锁住沙地水分，形成区域性“小生态”。通车13年来，临策铁路防沙治沙综合体系逐步形成，累计种植灌木28万余株，人工造林151公顷，建成固沙土工网格2672万平方米、阻沙高沙障1144公里，线路沙害基本得到遏制，因沙害限速地段由开通初期的108公里减少到5.5公里。

在宁夏，包兰铁路以长16公里、宽800米的绿色长廊姿态穿越中卫沙坡头区段的腾格里沙漠，生动诉说着我国首条沙漠铁路防沙治沙的故事。中国铁路兰州局集团有限公司治沙人创造出“麦草方格”治沙法，构筑起卵石防火带、灌溉造林带、草障植物带、前沿阻沙带、封沙育林带“五带一体”防风固沙体系，阻挡了腾格里沙漠南移，确保了包兰铁路安全畅通。

在新疆，和若铁路从世界第二大流动性沙漠——塔克拉玛干沙漠南缘穿过，其中534公里区段受风沙影响较大。建设者在沿线铺设5000万平方米草方格，种植1300万株红柳、沙棘等。和若铁路通车以来，中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司采取修建水井、换土种植、远程智能滴灌等方式精心养护，促使沿线苗木成活率在85%以上，风积沙地段苗木长势喜人，有效守护了钢铁大动脉安全畅通。

(责编：王连香、吕骞)

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