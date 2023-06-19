人民网北京6月19日电 （记者王震）为推动数字经济与实体经济深度融合，加快传统产业数字化转型升级，近日，人民网经济民生编辑部、人民网财经研究院数字经济研究中心启动“数造新实体——数字技术赋能实体经济（2023）”课题项目，现向社会征集2022-2023年度数字技术赋能实体经济案例。

“十四五”规划和2035远景目标纲要提出，要打造数字经济新优势，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。2022年1月12日国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出“以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设。”目前，数字经济已成为驱动中国经济高质量发展的重要引擎，数字技术赋能实体经济融合发展已成为实现高质量发展的重要驱动力。

在6月16日的开题研讨会上，专家指出数字技术正在深刻改造各行各业，实体经济数字化、网络化、智能化已是大势所趋，对于打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系具有重要意义。当前，无论是政府还是企业，对于数字化、智能化升级都给予更高程度的重视，与此同时，受制于资金、技术、人才等因素，企业也面临着不会转、不敢转等问题。

此次课题项目拟通过对数字技术与实体经济深度融合成功实践案例的深入研究，为数字技术赋能传统产业转型升级、培育新产业、新业态、新模式，总结有益经验、归纳成熟路径；为相关部门优化顶层设计、制定与实施相关政策提供有效参考；为决策机构、地方政府、企业主体加快转型升级、进一步推动实现高质量发展提供有价值的对策建议和智力支持。

去年4月，人民网财经研究院数字经济研究中心联合相关研究机构，启动了第一期“数造新实体——数字技术赋能实体经济”课题研究项目。项目征集到70多家企业的200余项实践案例，涉及15个产业方向及7大技术领域。经过筛选，首批100个案例进入案例库并在全网公开展示，其中14个具有行业典型性、先进性的实践案例入选了《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2022年）》蓝皮书。

根据规划，今年的课题研究将持续跟踪前期案例的最新进展，同时更新补充各行业近一年来数实融合的突出实践，进一步扩大案例库的行业覆盖面和案例典型性。课题组将紧密结合中央“加强科技创新、建设现代化产业体系”的最新要求，以数字技术为箭、以发展实体经济为靶心，重点征集在“加快传统产业高端化、智能化、绿色化升级改造”“培育壮大战略性新兴产业”“发展数字经济和现代服务业”“开辟新领域、新赛道，培育竞争新优势”等方面具有创新性、代表性和借鉴意义的典型案例。

目前，课题案例征集环节已正式启动。征集环节结束后，专家组将对案例内容进行多轮研讨，汇总形成案例库；专家组将从案例的技术革新、产业应用、安全保障等多个专业维度评选出具有典型性、代表性的优秀案例，开展实地调研，最终形成蓝皮书等研究成果。

课题案例征集时间为2023年6月16日-7月16日。参与者可通过szxst2023@126.com邮箱报名（点击下载报名表）。

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(责编：王震、吕骞)

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