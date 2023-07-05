人民网记者 夏晓伦

如今，智能手机作为人们休闲娱乐、通信社交、健康和出行服务、消费购物，以及移动办公的重要载体，早已不可或缺。尽管当前市场整体需求低迷，但每一次性能跃迁、每一个新功能的加入都可能带来更好的生活品质和更高的工作效率。

2010年以来，随着移动宽带网络的普及、移动互联网内容和应用生态的蓬勃发展，中国智能手机市场驶入快车道。自2017年起，中国智能手机出货量开始下滑，尤其是近几年来，手机行业面临着不小的挑战，中国智能手机厂商开始探索新的发展路径。

高端市场潜力大 智能手机市场显现新活力

全球行业分析机构Counterpoint近日发布的数据显示，2022年中国智能手机出货量相比 2016年的峰值减少了41.5%，但销售额只下降了11.7%。过去的六年，尽管市场整体始终处于下降通道，高端智能手机的销量却实现了逆势成长，销量从2017至2022期间年复合增长率达到了9.8%。

如今，中国高端智能手机市场已发展为全球范围内最活跃和多元化的市场。据记者不完全统计，2022年发布的新旗舰数量超过 40 款，汇聚了全产业链的最新成果。中国不仅是全球智能手机的制造高地，也是技术创新高地，引领了全球智能手机的技术、产品创新。

有专家认为，高端智能手机汇聚了行业前沿科技，是尖端科技力的集中体现，也最能够激发消费者的换机欲望。在促消费的大背景下，消费者对高端智能手机的需求也将日益增长，为国产品牌寻求高质量发展提供了新机遇。

以中国智能手机品牌OPPO为例，Counterpoint公布的最新数据显示，其在中国高端安卓市场的份额逐年扩大，由2018年的9.8%提升至2022年的13.3%，销量增涨了22%。

行业预计，中国高端智能手机市场前景依旧光明，随着双旗舰战略全面落地，国产品牌拥有了更加丰富、多样化的旗舰产品组合，并有望成为影像、新形态技术创新和应用创新的引领者，从而抓住未来市场的增长机遇。

具体来看，有机构预计，2023年零售价在4000元人民币以上的智能手机销量将达到7500万部以上。在市场整体回暖和折叠屏需求加速增长的预期下，该部分市场有望在短期内突破前次高点，并将保持向上、向好的发展势头。

“影像+折叠” 双旗舰助力安卓生态成长

在新的形势下，中国智能手机厂商不断寻求高质量、可持续发展。头部品牌逐渐将产品重心转向中高端，并致力于在旗舰领域取得突破，借以提升产品力和品牌力。记者梳理发现，从2022年开始，头部厂商纷纷进入折叠屏赛道，开启了各自的双旗舰战略。

机遇当前，坐拥主场的头部国产品牌纷纷加大了对研发的投入，希望可以通过技术创新来驱动产品创新，打造差异化的旗舰产品，进而实现高端突破。

在直屏旗舰方面，手机厂商致力于提供更好的影像能力。从已经上市的旗舰产品来看，影像升级依然是重中之重，也是国产品牌彰显产品科技力和差异化的关键。OPPO、小米和vivo 约而同在主摄像头中采用了一英寸超大底图像传感器。在不断升级硬件规格，国产品牌也在加深与光学、影像领域的资深品牌，如蔡司、哈苏、徕卡等的合作。

智能手机作为这个时代最重要的个人移动计算平台，其生产力属性亟待进一步加强，折叠屏技术的出现和普及，不仅提供了多样化的产品形态，也将重新定义智能手机的生产力。

在折叠屏旗舰方面，手机厂商已将其视为高端突破的新赛道。据不完全统计，仅在2022年，中国市场上市的折叠屏机型数量就达到了15款，涵盖了从内折叠到外折叠，从左右折叠和上下折叠的不同类型。

以OPPO为例，其折叠屏销量在2023年一季度同比增长超过300%，预计Find N2系列在2023上半年的累计销量将会突破50万部，而全年折叠屏手机销量有望超过100万部。

Counterpoint预计，2023年中国折叠屏手机的出货量将突破500万部，该市场有望将在 2024年迎来爆发，并在之后继续保持稳健增长，帮助中国坐稳全球最大折叠屏市场，认为折叠屏的换机频率将高于市场平均水平。

持续优化线下门店 提升用户服务体验

手机每一个技术细节的升级，都会给用户带来不一样的体验，也正是这一个细节，可能会更多的占领市场份额，受到消费者的认可。可以看出，以客户为中心、以消费者需求为导向是智能手机厂商探寻高质量发展、可持续发展的根本方向。

其中，提升服务水平和客户体验更是链接消费者需求的重要方式。近日，OPPO宣布广州旗舰店正式开业，据了解，这是其全国最大的全新形象旗舰店，总面积超过660平方米，展示了全系列OPPO产品和一加产品。

记者了解到，在功能设计上，广州旗舰店将产品展示与生活方式相结合，除产品展示区域外，还增加了多功能区和服务区域。多功能区设置了超影像橱窗展示，让用户的艺术创意融入旗舰店；同时，还为消费者提供共创交流空间，例如：摄影师、艺术家交流共创课堂、手绘DIY等丰富的交流体验。

OPPO副总裁、中国区总裁刘波表示：“以用户为中心持续提升产品、服务和体验，是我们对消费者的长期承诺。将当前国内最大的全新形象旗舰店落地广州，希望对其他区域的布局起到良好的示范作用。”

“我们把关注产品展示的视角转换为关注人的体验的视角，始终将消费者的直观感受放在第一位。未来，我们还将持续拓展和全面升级线下门店，为消费者提供更优质的产品，更愉悦的服务和购物体验。”刘波说。

上述专家认为，旗舰店作为与消费者沟通的“最后一公里”，将给消费者带去友好、亲和、充满人文关怀的情感氛围，从而与消费者进行有效的沟通和连接，这也将为手机品牌的高质量发展提供必要助力。

(责编：王震、吕骞)

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