人民网北京6月19日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为更好地服务“一带一路”高质量发展，十年来市场监管部门结合自身职能优势，针对“一带一路”共建国家能力建设需求，以规则、规制、管理、标准等制度型开放为重点，围绕反垄断、计量、标准、合格评定等领域开展了22个培训项目，对2200余名官员、专家和技术管理人员进行培训，推动规则标准软联通，促进了我国与“一带一路”共建国家的务实合作。

在反垄断领域，来自孟加拉国、波黑、印度尼西亚、老挝、摩尔多瓦、尼泊尔、波兰、土耳其、乌克兰、乌兹别克斯坦等15个共建国家的45名官员参加，对拓宽反垄断国际合作范围，帮助共建国家建立健全反垄断立法规则，扩大我国反垄断立法和执法影响力，促进我国与共建国家贸易投资自由化便利化发挥了积极作用。

在计量领域，对30余个国家的500余名计量技术和管理人员开展计量培训，争取亚太经合组织（APEC）、亚太计量规划组织（APMP）、欧亚计量合作组织（COOMET）培训资源为380余人提供培训，同时开展双边培训项目，提升了参训国家对中国计量能力建设的理解，促进中国计量标准体系向周边国家转移，更好地彰显中国在关键比对和校准测量能力上的优势，推动更多国家溯源到中国。

在标准领域，通过举行标准化官员研修班、与国际标准化组织（ISO）建设培训基地并举办ISO区域培训班等方式，为来自亚洲、非洲和美洲地区91个国家的1085名标准化官员和专家进行标准化培训。结合实地调研和企业座谈等，形式多样地提升培训实效，帮扶中国企业开拓国际市场，标准化领域“朋友圈”不断扩大。

在合格评定领域，举办6期发展中国家认证认可国际合作官员研修班，覆盖30多个国家的200余名官员。在检验检测方面，围绕食品安全质量水平、水果质量安全检测、贵金属分析检验，对10多个国家的40余名专家进行了培训，有力加强了共建国家的能力建设，提升贸易便利化水平。

(责编：杨曦、吕骞)

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