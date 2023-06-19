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工信部公布2023年第一批通信建设领域安全生产典型执法案例

2023年06月19日15:12 | 来源：人民网
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人民网北京6月19日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2023年第一批通信建设领域安全生产典型执法案例于近日公布。

据介绍，2022年7月24日，广东长茂通信科技有限公司在海南省定安县龙河镇龙介通信基站设备拆装过程中发生一起触电高处坠落事故。事故造成1人死亡，直接经济损失165万元。事故发生后，定安县人民政府成立了由县科工信局牵头的事故调查组。经事故调查组认定，该事故是一起因安全意识淡薄、违规违法作业、安全管理责任不到位导致触电坠亡的生产安全事故。

2023年6月1日，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项，定安县综合行政执法局对广东长茂通信科技有限公司作出罚款30万元的行政处罚。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、第九十六条的规定，定安县综合行政执法局对2名事故有关责任人员分别作出罚款30680元、罚款7973元的行政处罚。海南省通信管理局将事故情况在行业内进行了通报，督促各方深刻汲取事故教训、强化安全责任落实，并部署常态化措施进一步加强施工现场安全管理。

(责编：申佳平、吕骞)
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