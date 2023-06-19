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长江、珠江流域或现超警以上洪水 水利部针对10省区启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应

2023年06月19日16:37 | 来源：人民网
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人民网北京6月19日电 （记者王仁宏）据水利部消息，6月19日12时,水利部针对江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广西、贵州、云南10省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并派出工作组赴湖北、江西、湖南、广西、贵州一线，指导做好暴雨洪水防御工作。

据预报，6月20日至25日，受冷暖空气共同影响，西南东部南部、江南、华南西部北部及湖北东南部等地将有一次强降雨过程。受其影响，长江流域鄱阳湖和洞庭湖水系，珠江流域柳江、桂江，太湖河网区及浙闽地区钱塘江、闽江上游富屯溪等主要河流可能出现超警以上洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水。水利部信息中心（水文水资源监测预报中心）于6月19日11时发布洪水蓝色预警，提醒有关地区注意防范。

目前，水利部已向相关省级水利部门和水利部长江、珠江水利委员会、太湖流域管理局发出通知，要求密切监视雨情、水情、汛情发展变化，加强监测预报预警、会商分析、水工程调度和值班值守，重点做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，确保人民群众生命安全。

(责编：王仁宏、吕骞)
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