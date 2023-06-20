人民网北京6月20日电 （记者王震）据中国政府网消息，为进一步构建高质量充电基础设施体系，更好支撑新能源汽车产业发展，近日，国务院办公厅发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（下称《意见》）。

《意见》提出，鼓励新技术创新应用。充分发挥企业创新主体作用，打造车、桩、网智慧融合创新平台。加快推进快速充换电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、光储充协同控制等技术研究，示范建设无线充电线路及车位。加强信息共享与统一结算系统、配电系统安全监测预警等技术研究。持续优化电动汽车电池技术性能，加强新体系动力电池、电池梯次利用等技术研究。推广普及机械式、立体式、移动式停车充电一体化设施。

(责编：王震、吕骞)

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