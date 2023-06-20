人民网北京6月20日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，近日，农业农村部和中国气象局联合发布早稻“雨洗禾花”风险预警。

水稻抽穗开花期如果出现持续降雨天气，会影响开花授粉，进而造成结实率下降，产量降低，人们形象地把这种灾害称作“雨洗禾花”。

国家气象中心生态和农业气象中心副主任何亮介绍，这是今年两部门首次发布早稻“雨洗禾花”风险预警。今年，两部门联合发布的农业气象灾害提示和预警共有5期，包括3月23日至25日早稻区强降水影响提示、4月1日至5日的大风降温雨雪农业影响提示、5月25日至30日的冬小麦连阴雨提示、6月2日至4日的麦收连阴雨风险预警和6月15日至17日的早稻“雨洗禾花”风险预警。据悉，去年两部门联合发布了干热风、农业干旱、一季稻高温热害、雪灾和冻害风险等8期预警。

何亮建议，风险区域应及时疏通沟渠，保持稻田排水畅通，雨后及时喷药追肥，增强早稻抗逆性，从而减轻不利影响。

据悉，从2016年开始，国家气象中心基于智能网格天气预报数据、作物发育期监测预报和农业气象灾害指标，逐渐形成和不断完善“分作物、分灾种、分区域”的全国精细化农业气象灾害监测和预报格点产品，支撑农业气象灾害风险预警。

今年，国家气象中心将制作下发3类（温度类、水分类、综合类）11种稳定运行的全国农业气象灾害格点化指导试用产品；基于气象数据、作物发育期观测和农业气象灾害指标模型，构建了1981年以来17种与作物相关的农业气象灾害历史和实时个例库，为农业气象灾害提供定量评估支撑。同时，与农业农村部相关部门加深合作，开展联合会商、联合发布产品，确保农业气象灾害风险预警信息落地有效。

(责编：杨曦、吕骞)

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