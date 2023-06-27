中国林科院科信所专家赴贵州独山县开展生态护林员统筹管理培训
2023年06月27日09:27 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，为贯彻落实《国家林业和草原局2023年度定点帮扶工作计划》，中国林科院科信所积极组织开展对定点帮扶县的防止返贫动态监测和帮扶效果评估工作。为进一步加大科技帮扶力度，提高生态帮扶政策效果，近日，中国林科院科信所专家在贵州独山县开展监测评估工作的同时，对50余名护林员、相关管理人员和28个国有林场护林站站长作生态护林员统筹管理培训。
生态护林员在林草资源网格化管理和林草事业高质量发展中发挥着“前哨”和“尖兵”作用。科信所专家围绕提质强能、积极作为，对生态护林员人员选聘、能力建设、统筹管理、联动系统应用和相关待遇落实等重点工作进行了讲解，引导护林员敬业爱岗、当好尖兵卫士，指导基层切实加强生态护林员队伍的规范管理和能力建设。
(责编：杨曦、高雷)
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