人民网北京6月27日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，6月27日白天，华北东部、黄淮、汾渭平原以及新疆、四川盆地等地有35-36℃高温天气，其中，北京、天津、河北大部、山东北部和西部、河南中北部以及陕西关中、四川盆地东南部和中部、云南东北部、新疆东部等地的部分地区最高气温有37-39℃，河北中部、北京东南部、天津西部局地可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；

2、午后尽量减少户外活动；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；

4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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