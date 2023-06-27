人民网北京6月27日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，今天，京津冀、山东、河南等地气温飙升，40℃以上高温天气重返，28日受降雨影响气温略有回落，29日至7月1日，上述地区将再次被高温天气笼罩，公众需减少室外活动，谨防中暑。

其中今天，北京、天津、河北大部、山东北部和西部、河南中北部以及陕西关中、四川盆地东南部和中部、云南东北部、新疆东部等地部分地区最高气温有37-39℃，河北中部、北京东南部、天津西部局地可达40℃以上。

南方地区前一轮降雨刚刚结束，新一批雨水又将火速送达我国。预计27-30日，西北地区东南部、西南地区东北部、江汉、江淮、江南北部、东北及华北等地有小到中雨，部分地区大雨或暴雨，局地大暴雨，局地并伴有明显强对流天气过程。其中今天，内蒙古中部、黑龙江西北部、吉林东部、甘肃中部、宁夏中北部、陕西中北部、山西西部、浙江中部、四川东北部等地的局地将有雷暴大风或冰雹天气。

气象专家提醒，近期北方多高温天气，局地气温具有极端性，公众需做好防暑降温措施，关注高温天气对人体健康的不利影响，谨防中暑和热射病。四川盆地及西北地区东部等地降雨较强，公众需关注天气变化，警惕强降雨和局地强对流天气可能引发的山洪、地质灾害、城市内涝，远离气象灾害风险较高的地区。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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