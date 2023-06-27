人民网北京6月27日电 （记者申佳平）6月27日，第十八届中国国际中小企业博览会和第二届中小企业国际合作高峰论坛在广州开幕。工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在致辞中介绍，超四成专精特新“小巨人”企业聚集在新材料、新一代信息技术、新能源汽车及智能网联汽车领域。

金壮龙表示，近年来，在各方关心支持下，中国中小企业勇立潮头、敢于创新，发展步伐加快。规模效益稳步增长，2022年底中国中小微企业数量超过5200万户，规模以上工业中小企业经营收入超过80万亿元。创新能力显著增强，累计培育专精特新企业8万多家、专精特新“小巨人”企业9000家。稳链强链作用突出，超四成专精特新“小巨人”企业聚集在新材料、新一代信息技术、新能源汽车及智能网联汽车领域，超六成深耕工业基础领域，超九成是国内外知名大企业的配套供应商，在支撑经济稳步增长、维护全球产业链供应链稳定中发挥着重要作用。

金壮龙强调，工业和信息化部将加强与各方协同联动，强化政策惠企、环境活企、服务助企、创新强企、人才兴企，深化国际交流合作，全力支持中小企业高质量发展。营造公平竞争环境。坚持“两个毫不动摇”，增强政策透明度和可预期性，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。坚持维护多边贸易体制，支持中小微企业广泛开展技术交流，推动成果共享。支持专精特新发展。积极分享优质企业培育发展经验，支持中小企业聚焦主业、精耕细作，不断增强创新能力和核心竞争力。深入实施“科技成果赋智”“质量标准品牌赋值”“数字化赋能”中小企业专项行动，持续激发企业新动能。强化优质高效服务。加强政府间政策协调对接，聚焦要素保障等提供高质量公共服务。鼓励支持开展优质高效的市场化服务，提升标准化、规范化、便利化水平。深化双多边机制合作。支持中小企业在贸易投资、科技创新、技术人才等领域深化务实合作，实现优势互补、互利共赢。共建“一带一路”合作服务平台，帮助中小企业对接资源，深度参与全球产业链供应链。

据了解，本届中博会和高峰论坛由工业和信息化部、国家市场监督管理总局、广东省人民政府共同主办，越南工贸部和联合国工业发展组织担任主宾方。中博会共邀请境内外2000余家企业参展。

(责编：申佳平、高雷)

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