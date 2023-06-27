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产业因路而兴、村庄因路而美 “四好农村路”引领乡村蝶变

人民网记者 乔雪峰
2023年06月27日16:09 | 来源：人民网
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绿水青山、小桥人家，在安徽省广德市卢村乡如诗如画的风景中，一条百公里的“竹乡画廊”蜿蜒在南部山区，一侧依山环树、一侧环湖相伴，颇有“高山流水觅知音”的韵味。

村域美化与沿线景观巧妙配合，柏垫红色旅游、东亭骑趣小镇等特色旅游有声有色，旅游品牌进一步打响。高峰村、九房村等一批“薄弱村”实现了向村美、民富的跨越，2022年，累计接待游客886万人次，实现旅游收入27.3亿元。这都得益于“四好农村路”引领乡村蝶变。

近日发布的《2022年交通运输行业发展统计公报》显示，2022年农村公路里程增加6.54万公里，其中乡镇通三级及以上公路比例达到84%。

产业因路而兴，村庄因路而美。近年来，我国多地乡村不仅注重路域升级、建设美丽公路，也注重沿线人居环境整治，改造卫生厕所，建设生活污水处理设施，有效提升了村容村貌。

近日，内蒙古自治区印发《农村牧区人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025年）》（以下简称《方案》），《方案》提出，以农村牧区厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升等为重点，巩固拓展人居环境整治三年行动成果，加快推进美丽乡村建设，更好满足广大农牧民群众对美好生活的向往，为全面推进乡村振兴、加快农牧业农村牧区现代化提供有力支撑。

《方案》提出，全面推行农村牧区公路“路长制”，持续推进“四好农村路”和“美丽农村路”建设。有序建设农村牧区旅游路、产业路、联网路，提升苏木乡镇通三级公路、较大人口规模自然村通硬化路率，力争到2023年实现较大人口规模自然村通硬化路率到83.5%以上、2025年达到85%以上，进一步改善村庄公共环境，推进乡村绿化美化。

在河南省南阳市方城县释之街道韦庄社区，映入眼帘的是一排排整齐的房屋、一条条干净的道路、一片片翠绿的花草，形成一幅生态宜居的乡村新画卷。

据韦庄社区党支部书记杨增涛介绍，2022年以来，该社区累计投资350万元，栽植桂花、冬青、香樟、月季、法桐等景观树木4000余棵，粉刷墙壁9500平方米，铺设柏油路面9600平方米。

放眼广德全域，一幅颇具皖南特色的美丽画卷正在“鸡鸣三省”之地徐徐展开。广德市交通运输局党委书记、局长胡孝武告诉记者，广德开展道路沿线人居环境整治约80公里，整治提升自然村218个，建设省级美丽乡村12个，初步形成了集道路建设、环境提升、要素保障、资源整合、产业招引于一体的风景道助推乡村振兴建设模板，为“竹乡画廊”全域长足发展奠定了坚实基础。

人居环境治理能全面提高群众生活品质，改善农村生态环境，是推动乡村振兴的重要举措。在山东省阳谷县大布乡，通过大力发展农村公路建设，开展“五美”乡村建设，推进“厕所革命”，将昔日基础设施落后、交通闭塞的贫困村蝶变为公路通村达组、生活舒适便利的宜居村。

此外，当地通过“交通+特色产业+电商”的模式，辐射带动各村发展，整合全乡特色农业资源，结合“一村一品”打造特色农业产业，有力促进群众和村集体“双增收”，跑出了村强民富好前景。

“我养了80头猪，流转了100亩土地。现在，公路修到了家门口，购买饲料、肥料也不用人力搬上搬下了。”在重庆市綦江区东溪镇龙井村，村民张学林悠闲地走在家门口干净平整的水泥路上。

2023年，綦江区交通局计划实施5条建制村通双车道公路工程，建设“四好农村路”200公里、农村公路安防工程260公里。农村人居环境将得到持续改善，全区目前有市级美丽宜居乡村28个、乡村振兴示范村5个。交通兴、百业兴的繁荣画卷初见规模。

铺下的是路，连接的是心，通达的是富。在我国多个省份，当地通过建设美丽公路，积极改善农村人居环境，不但促进了当地一二三产业融合发展，还让村民鼓起了钱袋子，持续助力乡村振兴高质量发展，书写新时代农村美好生活新篇章。

(责编：申佳平、高雷)
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