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1至5月社会用电量同比增长5.2%?第一、三产业用电增长较快

2023年06月27日17:55 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （记者杜燕飞）中国电力企业联合会（以下简称中电联）日前发布的电力工业运行简况显示，1至5月，全社会用电量35325亿千瓦时，同比增长5.2%。其中，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。

“分产业看，1至5月份，第一产业用电量456亿千瓦时，同比增长11.6%，占全社会用电量的比重为1.3%；第二产业用电量23643亿千瓦时，同比增长4.9%，占全社会用电量的比重为66.9%；第三产业用电量6136亿千瓦时，同比增长9.8%，占全社会用电量的比重为17.4%；城乡居民生活用电量5090亿千瓦时，同比增长1.1%，占全社会用电量的比重为14.4%。”中电联统计与数据中心负责人介绍说。

发电装机方面，中电联发布的数据显示，截至5月底，全国发电装机容量26.7亿千瓦，同比增长10.3%。其中，非化石能源发电装机容量13.6亿千瓦，同比增长17.7%，占总装机容量的51%，占比同比提高3.2个百分点。1至5月份，全国基建新增发电生产能力11054万千瓦，比上年同期多投产5756万千瓦。

发电量方面，数据显示，1至5月份，全国规模以上电厂发电量34216亿千瓦时，同比增长3.9%。其中，全国规模以上电厂水电发电量3523亿千瓦时，同比下降19.2%；全国规模以上电厂火电发电量24206亿千瓦时，同比增长6.2%；全国核电发电量1747亿千瓦时，同比增长5%；全国并网风电厂发电量4068亿千瓦时，同比增长25%。

“1至5月份，全国跨区送电完成2955亿千瓦时，同比增长15.8%。其中，华北送华东387亿千瓦时，同比增长46.4%；东北送华北281亿千瓦时，同比增长84.5%；华中送南方106亿千瓦时，同比增长42.1%。”该负责人介绍说，1至5月份，全国各省送出电量合计6619亿千瓦时，同比增长8.4%。其中，山西送出电量629亿千瓦时，同比增长21.2%。

(责编：申佳平、高雷)
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