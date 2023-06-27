人民网北京6月27日电 （记者王仁宏）为进一步加强和改进建设项目经济评价管理，近日，国家发展改革委固定资产投资司、住房城乡建设部标准定额司启动修订《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》工作，并发布相关公告，向社会公开遴选修订建议稿承担单位。

公告明确了此次申报任务的具体内容：落实党中央、国务院关于促进投资高质量发展的要求，总结近年来投融资体制改革经验，结合投资管理的新形势新要求新实践，组织对《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》中“关于建设项目经济评价工作的若干规定”“建设项目经济评价方法”“建设项目经济评价参数”等内容开展深入系统研究，提出修订建议稿，并起草形成编写说明。

公告指出，国内工程咨询机构、科研单位、行业协会、金融机构、高等院校等，可按要求单独或联合申报。申报单位应在行业内具有一流实力，具备20名及以上从事固定资产投资理论方法研究或实际管理工作的中高级专业技术人员，对项目决策、项目融资、建设实施等方面的理论、政策和实践有深入研究。申报单位应从事与建设项目经济评价相关的评估或研究工作，并完成与本任务相关的5项及以上国家级科研课题或工作任务。

(责编：王仁宏、高雷)

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