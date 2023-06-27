新华社北京6月27日电 题：持续加强企业商业秘密保护 市场监管总局公布一批侵犯商业秘密不正当竞争典型案例

新华社记者赵文君

商业秘密作为企业的核心竞争力，是企业重要的知识产权。掌握“老东家”关键信息后变成竞争对手，泄露招标文件中的核心内容，窃取计算机软件源代码，在市场监管总局27日公布的一批侵犯商业秘密不正当竞争典型案例中，这些不正当竞争行为不仅会给权利人造成经济损失，还会扰乱公平有序的市场环境。

如果掌握核心技术的员工与他人相互勾结，将其掌握的技术信息非法披露给他人使用，不仅会给企业造成巨大损失，而且破坏市场公平竞争。

在四川安东机电有限责任公司等主体侵犯商业秘密系列案中，该公司经理谢某通过非法手段获取权利人线圈制造图纸等技术信息，擅自进入权利人线圈分厂保密区域，对大型发电机的相关参数等进行偷拍，并陆续通过微信将其非法获取的权利人技术信息发送给其他公司。市场监管部门责令当事人停止违法行为，共计处以罚款39万元。

关键信息是企业生存发展的命脉，一些员工在掌握了这些关键信息后另起炉灶，设立同类型公司，成为“老东家”的竞争对手。

在广州市格霖体育休闲运动有限公司侵犯商业秘密案中，广州市某气模制品有限公司的前员工彭某某、冯某某与公司签订了员工保密协议。彭某某在离职后成立主营业务与权利人一致的广州市格霖体育休闲运动有限公司。冯某某离职前从权利人保密系统中发送了来自数十个国家的1000多个客户信息资料至当事人处，随后到当事人处任职。当事人使用该客户信息进行气模制品交易，造成权利人经济损失。市场监管部门责令当事人停止违法行为，没收违法所得50356.92元，处罚款15万元。除已查明交易外，当事人的行为涉嫌犯罪，已移送公安机关立案侦查。

招标文件中的核心内容涉及企业的商业秘密，一旦泄露就会给权利人带来重大经济损失。

在徐某及上海恒连建筑工程有限公司等单位侵犯商业秘密系列案中，上海某置业有限公司成本总监徐某2020年至2022年期间收受财物，违反保密义务擅自向上海恒连建筑工程有限公司、上海意同环境建设有限公司、上海和之铁地基工程有限公司三家投标单位披露上海某置业有限公司项目招投标的标书标底价格、工程清单、价格清单以及相关图纸等商业信息，共涉及7项商业秘密。市场监管部门责令当事人停止违法行为，共计处以罚没款130余万元。

计算机软件源代码已成为企业的核心资产之一，但“内鬼泄密”情况却时有发生。不法企业以高薪为诱饵，招募权利人软件开发人员，窃取其源代码用于自己的系统开发及商业运营。

在重庆趣房科技有限公司侵犯商业秘密案中，重庆某科技有限公司前高管刘某某离职前指使员工获得公司全房通系统软件源代码，离职后收购重庆趣房科技有限公司并招募权利人软件开发人员，在明知该源代码属于技术秘密的情况下，用于开发及运营。市场监管部门责令当事人停止违法行为，处罚款50万元。

员工跳槽导致的商业秘密外泄成为风险点。在苏州复丝络科新材料有限公司侵犯商业秘密案中，该公司隐名股东赵某、蒋某原为苏州某科技股份有限公司的员工，在职期间以委托他人代持股份形式注册成立同业竞争公司苏州复丝络科新材料有限公司，并在离职后实际管理运营。经鉴定，当事人生产的3D打印材料中有20款产品与权利人的商业秘密点相同或实质相同。市场监管部门责令当事人停止违法行为，没收违法所得24104元，处罚款60万元。

据介绍，市场监管总局连续多年开展重点领域反不正当竞争专项执法行动，2018年至2022年共查处各类不正当竞争案件5万余件，其中侵犯商业秘密案件344件。

(责编：袁勃、胡永秋)

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