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2022年度审计工作报告显示，审计整改总体格局初步成型

立足经济监督定位 更好统筹发展和安全

本报记者 齐志明
2023年06月28日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　6月26日，受国务院委托，审计署审计长侯凯向十四届全国人大常委会第三次会议作了《国务院关于2022年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。审计结果表明，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，各地区各部门加大宏观调控力度，实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升、社会大局保持稳定，全年发展主要目标任务基本完成，取得来之不易的新成就。

　　报告指出，审计整改总体格局初步成型，审计工作“下半篇文章”更加权威高效。我国建立起全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局。至2023年4月，对2021年度审计发现的问题，已整改问题金额8501.11亿元，完善制度2900多项，追责问责1.4万多人。重点督办的问题线索总体进展顺利，铲除了一些阻碍改革发展和长期未解决的顽瘴痼疾。审计指出问题后，有关地方、部门和单位正在积极整改。审计署将跟踪督促，年底前报告全面整改情况。

　　宏观调控政策靠前发力并保持接续稳定，预算收入、分配和投资计划执行情况总体较好

　　报告揭示了中央财政管理审计情况。审计部门重点审计了税务和海关部门组织财政收入、中央预算分配和投资计划管理、中央决算草案编制、对地方财政监管等4方面情况。

　　2022年，中央一般公共预算收入总量107552.14亿元、支出总量134052.14亿元，赤字26500亿元，与预算持平；中央政府性基金收入22728.67亿元、支出15335.58亿元；中央国有资本经营收入2698.92亿元、支出2610亿元；中央社会保险基金收入2789.18亿元、支出2895.29亿元，年末滚存结余92.18亿元。

　　2022年，国家发展改革委管理分配中央财政投资6400亿元，其中安排中央本级支出1467.5亿元，对地方转移支付4932.5亿元，主要投向粮食安全、能源安全和产业链供应链安全、保障性安居工程、国家重大战略和区域协调发展、社会事业、生态文明建设、重大基础设施建设等七大领域。

　　报告反映，审计结果表明，财政部、国家发展改革委、税务总局等部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化财政资源统筹，保障重点支出需要，宏观调控政策靠前发力并保持接续稳定，预算收入、分配和投资计划执行情况与经济发展状况基本匹配、总体较好。

　　报告揭示了中央部门预算执行审计情况。审计部门重点审计了41个部门及所属188家单位2022年收到的财政预算拨款2285.59亿元，并对相关事项进行了延伸，发现各类问题金额109.85亿元。从主体看，部门本级23.64亿元，所属单位86.21亿元；从性质看，管理不规范问题87.35亿元，违纪违规问题22.5亿元。结果表明，通过连续20多年的预算执行审计，部门本级预算执行总体相对规范，但所属单位仍问题多发，是今后一个时期部门预算执行审计的重点。

　　审计建议，加强财政资金绩效管理，严肃财经纪律。一是强化预算绩效管理。将落实党中央、国务院重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强对新出台重大政策、项目事前绩效评估。完善细化绩效指标体系，改进绩效自评，将绩效评价结果作为制定政策、安排预算的重要依据。二是严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求。把勤俭节约作为财政长期方针，从严控制党政机关一般性支出，强化三公经费管理。督促地方和部门加强资金和项目管理，坚决纠正挤占挪用、损失浪费等行为。

　　完善党中央重大决策部署落实机制，把推动解决老百姓的利益问题作为审计着力点和切入点

　　报告揭示了重大项目和重点民生资金审计情况。

　　在政府和社会资本合作（PPP）项目审计方面，此次重点抽查了18省份本级及187个地区计划总投资1.53万亿元的408个项目。审计发现的主要问题有入库环节审核不严、履约环节不尽诚信、建设运营环节不当推责揽责等。

　　在基础研究和关键核心技术攻坚相关任务审计方面，此次重点审计了国家5类科技计划中的自然科学基金、重点研发计划等两类计划，以及中小企业发展等专项。审计发现存在部分任务部署和要求偏离预定目标、部分科研成果涉嫌造假、部分资金被骗取套取或挤占挪用等主要问题。

　　审计建议，完善党中央重大决策部署落实机制。坚决打破地方利益藩篱，严格执行党中央关于统筹推进高标准市场体系、建设全国统一大市场的各项部署，主管部门应加强协调、指导、考核等工作。

　　在促进就业资金审计方面，此次重点审计了24省份和新疆生产建设兵团83个地区的促进就业资金。发现的主要问题有稳岗补贴被劳务派遣公司滞留截留和骗取、部分地方职业技能培训弄虚作假、失业补助被蚕食等。

　　在住房租赁资金审计方面，此次重点审计了11省份住房租赁市场发展、公租房、保障性租赁住房等相关资金481.97亿元。发现的主要问题有虚报住房租赁市场发展试点任务量、违规利用公租房抵（质）押融资等。

　　在城乡义务教育补助经费审计方面，此次审计了18省份及所属40个地区的免费教科书、困难学生补助等7类教育补助经费。发现的主要问题有地方政府保障责任未落实、申领使用不严格、学校违规收费和处置资产等。

　　在乡村振兴重点帮扶县产业帮扶政策落实和资金审计方面，此次重点抽查了10省份92个国家乡村振兴重点帮扶县的产业帮扶资金，入户走访脱贫家庭7636户。发现的主要问题有部分地方帮扶产业发展基础不牢、部分项目未充分联农带农、部分财政金融土地等产业配套衔接政策未落实等。

　　审计署政策研究室有关负责人表示，一年来，审计深入践行以人民为中心的发展思想，以推动兜牢民生底线为目标，坚持人民至上，把推动解决老百姓最关心、最直接、最现实的利益问题作为审计着力点和切入点。通过督促问题整改，有力推动惠民富民政策落实，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　着力防范化解重大经济金融风险隐患，严格监督约束权力运行

　　报告揭示了国有资产管理审计情况，审计部门继续关注企业、金融、行政事业和自然资源资产等4类国有资产管理使用情况。

　　在企业国有资产审计方面，此次重点审计的33户央企账面资产总额29.3万亿元、负债总额17.96万亿元、国有资本权益7.08万亿元，平均资产负债率61.3%。发现的主要问题有会计信息不实、资产管理仍较混乱等。

　　在金融企业国有资产审计方面，此次重点审计的4家中央金融机构和21家国有信托公司资产61.63万亿元、负债55.51万亿元，净资产收益率从0.9%到15.5%不等。发现的主要问题有资产底数不实、管理不严、违规开展业务等。

　　在行政事业性国有资产审计方面，在41个中央部门预算执行等审计中，重点关注了行政事业性资产管理使用情况。发现的主要问题，一是部门资产底数不清，共涉及32个部门，主要表现为账实不符、少计漏记、手续不全等。二是资产配置使用不够集约高效，共涉及13个部门，主要表现为超标准违规配置与资产低效闲置现象并存。三是随意处理处置资产，共涉及25个部门的41.76万平方米房产、126辆车、1.54亿元办公设备等资产。

　　在国有自然资源资产审计方面，对6省份和自然资源部11名领导干部开展自然资源资产离任（任中）审计。发现的主要问题有耕地保护制度落实不严格、部分地区生态环境风险隐患仍未消除、生态治理项目及相关资金管理使用不严格等。

　　审计建议，着力防范化解重大经济金融风险隐患，严格监督约束权力运行。国企国资领域，持续推进国有经济布局优化和结构调整，推动聚焦主责主业，增强国企核心竞争力和抗风险能力。督促健全细化“三重一大”决策机制及操作规程，严格规范国企金融业务，对违规决策造成重大损失的典型问题，提级追责、穿透治理。资源环境领域，加强大江大河和重要湖泊湿地生态保护治理，推进城市和乡村黑臭水体治理。严格落实耕地保护要求，完善占补平衡相关政策，尽快出台逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的具体方案，实施好国家黑土地保护工程。

　　《 人民日报 》（ 2023年06月28日 10 版）

(责编：胡永秋、袁勃)
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