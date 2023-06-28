本报记者 齐志明

6月26日，受国务院委托，审计署审计长侯凯向十四届全国人大常委会第三次会议作了《国务院关于2022年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。一年来，审计机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面把握扎实推进中国式现代化对审计工作提出的新要求新任务，立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，深入开展研究型审计，更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用，以有力有效的审计监督服务保障党和国家工作大局。

就今年审计工作报告的重点问题，记者专访了审计署政策研究室有关负责人。

记者：报告是如何体现坚持和加强党中央对审计工作的集中统一领导，服务保障党和国家工作大局的？

审计署政策研究室有关负责人：坚持和加强党中央集中统一领导是推动新时代审计工作高质量发展的政治统领。习近平总书记强调，在强国建设、民族复兴新征程上，审计担负重要使命，要立足经济监督定位，聚焦主责主业，更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用。近年来，在党中央集中统一领导下，审计体制实现系统性、整体性重构，审计工作取得历史性成就、发生历史性变革。一年来，审计始终心怀“国之大者”，按照党中央的部署要求，坚决做到如臂使指，党中央指哪儿打哪儿、打哪儿成哪儿，就像胳膊指挥手指那样，得心应手、使用自如，真正把党中央集中统一领导贯穿于审计工作全过程各环节。如审计工作报告“中央财政管理审计”是遵循党中央全面依法治国战略、按照宪法和审计法规定开展的，着重反映党的路线方针政策在财政领域的落实情况；“重点民生资金审计”是贯彻党中央坚持人民至上的要求，反映了审计工作落实党中央以人民为中心的发展思想的具体举措；“国有资产管理审计”是按照党中央《关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》要求，持续揭示企业、金融、行政事业和自然资源资产等4类国有资产管理使用中存在的问题。

记者：报告是如何体现立足经济监督定位，准确把握和高质量推进审计全覆盖的？

审计署政策研究室有关负责人：审计全覆盖是党中央、国务院交给审计的重大政治任务，要求审计对所有管理使用公共资金、国有资产、国有资源的地方、部门和单位的监督权无一遗漏、无一例外，形成常态化、动态化震慑。一年来，审计监督如影随形，兼顾质量和效率，着力消除监督盲区和死角。特别是对重点区域、重点领域、重点单位、重点人员开展深度监督，让他们在资金运用和权力运行中感到审计像影子一样时时在身边，始终对法律和监督怀有敬畏之心。审计工作报告中反映的审计项目都有一定比例的资金抽查量，反映的所有问题都有对应的财政财务数据支撑，得出的所有结论都用数据说话、用事实说话、用现场发现说话，始终做到论从事出、以事立论。如“中央财政管理审计”着重关注了税务和海关部门组织财政收入、中央预算分配和投资计划管理、中央决算草案编制、对地方财政监管等4个关键环节；“中央部门预算执行审计”明确了部门本级预算执行总体相对规范，但所属单位仍问题多发，是今后一个时期部门预算执行审计的重点，并着重揭示了部门所属单位利用部门职权或行业资源违规牟利、收费或转嫁摊派的问题。“重大违纪违法问题线索”中对行业性、系统性腐败问题和资金密集、资源富集领域等腐败重灾区进行了重点、深入揭示。

记者：报告是如何体现深入揭示重大经济风险隐患，推动更好统筹发展和安全的？

审计署政策研究室有关负责人：习近平总书记指出，统筹发展和安全，增强忧患意识，做到居安思危，是我们党治国理政的一个重大原则。一年来，审计牢固树立总体国家安全观，始终把揭示风险隐患摆在更加突出的位置，充分发挥触角广泛、反应快速等优势和经济运行“探头”作用，结合具体审计领域，深入揭示重大经济贪腐、重大财务舞弊、重大会计失真、重大生态损毁等突出风险，及时反映影响经济安全的苗头性、倾向性、普遍性问题，严肃查处饮鸩止渴、铤而走险、风险绑架等恶意行为，推动源头治理、防患于未然。如“中央财政管理审计”情况中，深入揭示了49个地区违规新增隐性债务415.16亿元、20个地区违规发行专项债券198.21亿元、54个地区至2022年底暂付款余额1481.39亿元等影响财政安全的问题，推动有效缓解地方财政窘迫状况；“国有资产管理审计”情况中，逐项揭示了4类国有资产管理中存在的企业资产管理混乱、金融风险资产底数不实、行政事业资产配置使用不够集约高效、生态环境风险隐患仍未消除等影响国有资产安全的问题。推动有效防范各类风险连锁联动，更加积极主动应对不稳定不确定因素，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

记者：报告是如何体现坚持反腐治乱，充分发挥审计在自我革命中的独特作用的？

审计署政策研究室有关负责人：审计专司经济监督，没有利益羁绊，在制约和监督经济权力运行方面发挥着不可替代的作用。一年来，按照党中央关于深化标本兼治、一体推进不敢腐不能腐不想腐的部署要求，审计坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决查处权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，坚决查处群众身边的“蝇贪蚁腐”，共发现并移送重大违纪违法问题线索300多起，共涉及1800多人。审计工作报告对重大问题线索逐条梳理，深入剖析出相关违纪违法问题的4个特征：一是行业性、系统性腐败突出，资金密集、资源富集领域是重灾区，二是政商关系边界不清，公器私用问题凸显，三是基层“微腐败”和“小官大贪”时有发现，啃食群众获得感，四是财经纪律执行松弛，扰乱财经秩序。对于有关部门和地方靶向发力、标本兼治发挥了积极作用。

《 人民日报 》（ 2023年06月28日 10 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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