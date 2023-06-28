原标题：人力资源社会保障部对多省份青年就业开展督导

新华社北京6月27日电 人力资源社会保障部部长王晓萍27日分别对湖南、广东两省高校毕业生等青年就业工作开展电话督导，对做好当前和下一阶段重点工作进行再部署、再督促。

王晓萍督促两省份要深刻认识促进高校毕业生等青年就业工作的重大意义，以时时放心不下的责任感和紧迫感，进一步加大力度、加快进度，针对性补短板、抓重点、兜底线，切实把这项重大政治任务做实做细做到位。

王晓萍表示，要紧抓政策落实，畅通就业政策申领通道，撬动更多市场化就业岗位开发，稳定扩大政策性就业岗位规模；要紧抓服务落地，全面落实实名制就业服务，对困难毕业生实施“一人一档”“一人一策”精准帮扶，确保就业服务不断线、在身边；要紧抓权益维护，依法打击虚假招聘、中介乱象、培训贷等违法行为，切实维护高校毕业生等青年合法权益；还要紧抓宣传引导，营造全社会共促高校毕业生等青年就业的良好氛围。

据了解，人力资源社会保障部副部长吴秀章、李忠、俞家栋分别在江西、宁夏、山东开展实地督导。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经