原标题：瞄准机遇，向未来出发

【记者手记】

“天舟六号”货运飞船才从文昌“上天”，“探索一号”科考船就把两艘明代沉船的世界级考古成果从深海带回了三亚。在一个个让中国人自豪不已的科技发展成就中，海南的亮相频率越来越高。

在服务保障国家重大项目的同时，海南正充分发挥“温度深度纬度”的优势，打造种业、深海、航天科技创新高地，推动“陆海空”三个未来产业快速发展。

旭日东升前，文昌淇水湾的沙滩一片寂静，不远处的海南商业航天发射场早已热火朝天。这是我国首个开工建设的商业航天发射场，为了实现2024年常态化商业发射的既定目标，这片土地一刻也没有停下建设的步伐。

卫星总装测试厂房已经完成了主体建设，火箭装配厂房也在抓紧建设中，计划于2023年底前竣工。火箭“出门即发射”的畅想将在文昌率先成为现实。

在去年11月召开的2022年中国航天大会上，多位专家一致表示，海南具有发展航天应用产业的优势和潜力。国家航天局也明确表示，将继续支持推动商业航天企业落地海南，发展“航天+”智慧海洋、生命科学、智能制造、新材料及文化科普旅游等产业。

现在的海南，正充分发挥发射场主场优势和自贸港政策优势，持续加大航天产业和太空经济的支持力度，打造以航天高端产品研发制造、空间大数据、空间信息应用为代表的产业集群，火箭链、卫星链、数据链“三链”产业正加快同构，以火箭院、中国星网、航天局高分中心、中科院空天院为链主的产业链生态逐步形成。

艳阳高照时，我国自主研发的深海机器人正在一望无际的南海进行下水试验，为下一次科考作业作充分准备。万米深潜从崖州湾畔启航，一个产、学、研深度融合的深海科技城也在崖州湾畔拔地而起，推动深海装备、海洋能源、海洋生命科学、海洋牧场、海洋公共服务等领域科技创新及产业发展。

目前，海南省深海技术实验室已投入运行，以深海科技创新公共平台、南海地质科技创新基地、海南省深海技术实验室等平台为主体，推动国家深海基地南方中心平台建设。

夜幕降临后，崖州湾种子实验室依旧忙碌，穿着白大褂的科研人员正专注地操作仪器、记录数据。在这里，一批来自南美洲的玉米种子经过近半年的隔离检疫，终于顺利“入关”，它们将助力我国育种专家选育高蛋白质含量的玉米。

在这里，7200余台（套）不同规格的高精尖科研仪器一应俱全，用于育种工作的检测、分析和研究等多个流程，为育种联合攻关提供便捷的条件。

截至2023年4月底，崖州湾科技城累计注册南繁产业企业1195家，不少“国字号”及省市科研院所也纷纷落地，产学研聚集效应不断扩大。南繁科研成果惠及海南省内外农民，通过万亩制种、万亩高产稻、千亩优质稻、千亩杂粮等项目，农业在科技的驱动下完成转型升级，粮食生产稳面积、提产量、增效益得到更大保障，耕地非粮化和撂荒地问题不断得到解决。集科研、生产、销售、科技交流、成果转化于一体的“南繁硅谷”设想正在成为现实。

“陆海空”三大领域，既是科技创新的重点课题，也是影响未来的战略命题。从一粒种子到无垠海洋，再到浩瀚宇宙，海南正以其敢闯敢干的基因、开放包容的精神，瞄准机遇，向未来出发。

（本报记者 王晓樱 陈怡 本报见习记者 王轩尧）

(责编：罗知之、陈键)

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