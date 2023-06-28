原标题：让科技创新成为降碳减排新引擎

◎本报记者 陈 曦 实习生 龚晓薇

往来穿梭的智能水平运输机器人、智慧运转的自动化岸桥、迎风转动的风力发电机……6月27日，在天津开幕的世界经济论坛第十四届新领军者年会（又称夏季达沃斯论坛）上，天津港集团展出的微缩版“智慧零碳”码头吸引了中外参会者的目光。

据现场工作人员介绍，“智慧零碳”码头应用了多项创新技术，比上一代自动化集装箱码头能耗降低17%。

在本次夏季达沃斯论坛上，保护自然、气候、能源转型都是备受关注的话题。近年来，中国始终坚持绿色发展，探索发展和保护协同共生的路径。

除了港口作业之外，降碳减排的理念已深度融入各个领域，而科技创新已成为绿色发展引擎。

“科技创新才是实现‘双碳’目标的最佳路径。”蒙牛集团执行总裁李鹏程在本次夏季达沃斯论坛上对科技日报记者说，蒙牛通过AI等技术变革让能耗与碳排放不断降低。

乳业产业链长，从种植、养殖到生产，上游种植端和养殖端的碳排放占比超过90%。李鹏程表示，蒙牛的ESG战略（环境、社会和治理）覆盖全产业链，携手合作伙伴共同推动减少碳排放的策略与方法。

李鹏程以刚刚落成投产的蒙牛宁夏工厂为例进行了生动解读。该工厂作为全球乳业首座全数智化工厂，人均效能比传统工厂提高了20倍。该工厂从设计之初就用数智化手段打通以提升效率，特别是提升绿色能源使用比例，实现了全产业链、全设备链、全系统链的数智化覆盖，成为乳业数智化转型推动绿色低碳可持续发展的又一生动案例。

实现“双碳”目标，能源是主战场。在本次夏季达沃斯论坛期间，全国首个政企合作的电力双碳中心在天津启用。

天津电力双碳中心聚焦能源安全、能源转型、能源创新、能源服务等板块，为政产学研联合开展“双碳”政策研究、技术攻关、标准研制、人才培养等提供平台阵地，将有力推动电力“双碳”科技进步，助力能源绿色低碳转型。

记者了解到，该中心的特色服务场景应用——新能源云天津碳中和支撑服务平台已正式上线运行，截至目前入驻企业超过2万家。“我们通过汇集已入驻企业的‘油气电热’多源异构能耗数据，构建‘碳—能’监测分析体系，为用户提供精准能效分析及定制化节能方案，有效满足各类主体节能化改造和精细化用能需求。”国网天津电力发展部配网规划处处长迟福建介绍。

“实现‘双碳’目标的多种技术和治理路径蓬勃发展，越来越多的投资者和消费者倾向于选择环境友好的产品和服务，旨在协助企业采取更有效行动的工具也频频出现。”世界经济论坛大中华区主席陈黎明说，这些转型将为助力实现“双碳”目标提供重要动力。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经