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太阳的40亿亿倍！宇宙中最剧烈光学紫外耀发“现身”

2023年06月28日09:15 | 来源：科技日报
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原标题：太阳的40亿亿倍！宇宙中最剧烈光学紫外耀发“现身”

科技日报南京6月27日电 （记者金凤）27日，中国科学院紫金山天文台发布，该台研究员范一中、金志平领衔的国际团队用雨燕卫星紫外光学望远镜发现了迄今为止人类探测到的最剧烈光学紫外耀发。该研究成果于6月26日在线发表于国际学术期刊《自然·天文学》。

伽马射线暴简称伽马暴，是宇宙中最剧烈的恒星尺度的爆发现象，其主要辐射能量集中在软伽马射线波段。因此，软伽马射线辐射也被称为伽马暴的瞬时辐射。瞬时辐射结束后，人们往往能观测到持续约数周甚至数年的X射线辐射、光学辐射乃至射电辐射，也就是常说的余辉辐射。

2022年1月1日，雨燕卫星探测到了一个新的伽马暴GRB 220101A。由于其光学余辉很明亮，科学家们很快测量出其红移值为4.618。

“但探测到的光学辐射其实是被红移过的紫外光子。这些紫外光子的被吸收效应非常严重，在到达地球之前已经损失了约99%，也就是实际的辐射流量是观测值的约100倍。这表明GRB 220101A是一个极其剧烈的光学紫外耀发。”论文的通讯作者、中国科学院紫金山天文台研究员范一中介绍，科研人员在随后的分析中发现，GRB 220101A的绝对星等达到了-39.4，这也是人类目前探测到的唯一一个绝对星等亮于-39等的光学紫外辐射源。

“GRB 220101A的紫外光学辐射光度约为太阳的40亿亿倍，打破了GRB 080319B保持14年之久的世界纪录。”范一中说。

1999年1月，美国的一台光学望远镜探测到伽马暴GRB 990123。在GRB 990123瞬时辐射的末期，人们看到了明亮的光学闪耀现象。范一中说，当时该光学闪耀是人类记录到的宇宙中光度最高的紫外光学辐射，其辐射区具有很强的磁场。

2008年，人类又记录到了GRB 080319B瞬时光学辐射。长期以来，GRB 080319B保持着宇宙中最剧烈光学紫外耀发事件这一世界纪录。

范一中介绍，此次研究发现，GRB 220101A的光学辐射行为既不同于标志着余辉开始的GRB 990123的光学紫外闪耀，也不同于直接示踪中心引擎活动的GRB 080319B，表明了超亮光学紫外爆发的物理起源具有多样性。

(责编：罗知之、陈键)
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