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海南推动“良好农业规范”与国际接轨

2023年06月28日09:15 | 来源：科技日报
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原标题：海南推动“良好农业规范”与国际接轨

◎本报记者 王祝华

6月27日，以“新征程、新未来，‘标准·认证+’助力产业链高质量发展”为主题，全球良好农业规范中国日论坛（海南）活动在三亚举行，来自政府部门、行业组织、专家学者和企业嘉宾与会，共同探讨认证认可检验检测行业助力产业链高质量发展的新路径。

良好农业规范作为控制农产品质量安全的重要手段，已被世界各国广泛运用于农业生产活动中。我国《质量强国建设纲要》提出，要提高农产品食品、药品质量安全水平，推进绿色食品、有机农产品、良好农业规范的认证管理。

国家市场监督管理总局认证监督管理司葛红梅表示，认证认可检验检测本质属性是传递信任服务发展，具有市场化、国际化的突出特点。

据悉，在中国从事良好农业规范认证的机构有55家。全球良好农业规范在国际农产品领域有重要影响力，对于农产品的产业发展、食品安全、技术进步、上下游贸易发挥着积极的作用。

近年来，“浙江制造”“品质怒江”“稷山四宝”等多个区域地理品牌通过品牌培育和保护齐抓并举，走向更广阔的市场。“富硒产品认证”“可生食产品认证”“树上熟产品认证”“草饲认证”等诸多品质认证产品的高附加值同样引起各方广泛关注。

据了解，方圆标志认证集团近10年通过推动全球良好农业规范与政府和企业合作，采用“标准+认证+品牌+产业化+国际化+数字化”工作理念和“可证明—强感知—利获得”全链路工作路径，助力品质产品和区域地方特色更好实现价值转化，赢得了业界一致赞誉。

海南自贸港是我国全面深化改革开放的“排头兵”。中国（海南）改革发展研究院迟福林院长表示，在高水平开放背景下，农业面临着高成本、低价格双重挤压，应加快发展热带农产品加工业，提升热带农产品加工业进程，并在建立与国际接轨的良好农业规范的认证管理上有更多作为。

“海南正在打造更加适配自贸港的质量基础体系。”海南省市场监督管理局党组书记、局长铁刚透露，目前降解材料质量安全评价与研究、热带果蔬质量与安全两个国家市场监管重点实验室建设卓有成效，正在探索取消认证服务当地存在要求的改革试点，试点落地后，境外认证机构在海南开展出口产品的认证服务将更加便捷。

据悉，海南省政府与中国检验认证集团将合作共建国家质量云平台，与中国计量院、中国检科院、中国计量大学深度合作，探索一体建设海南国际自贸港、国家质量基础研究平台，为高质量自贸港建设提供高水平的技术支撑。

(责编：罗知之、陈键)
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