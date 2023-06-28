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年内可转债市场持续扩容 存量规模超8600亿元

周尚伃
2023年06月28日09:19 | 来源：证券日报
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原标题：年内可转债市场持续扩容 存量规模超8600亿元

　　本报记者 周尚伃

　　今年以来，可转债市场持续扩容，截至6月27日，沪深两市可转债存量规模为8606.54亿元，较年初增加218.31亿元。市场表现方面，今年以来可转债市场波动加剧，不过新券上市首日表现依旧稳定且无一例破发。

　　Wind数据显示，按发行日统计，截至6月27日，今年以来已有57家上市公司发行可转债，发行规模合计为712.59亿元，占A股再融资总规模的比例约为20%。其中，发行高峰集中在3月份及4月份，发行规模分别为259.28亿元、222.48亿元；2月份的发行规模为122.65亿元；其余1月份、5月份、6月份以来的发行规模均低于100亿元。

　　从可转债的市场表现来看，截至6月27日，今年以来中证转债指数累计涨幅为3.11%，同期上证指数的涨幅为3.24%。成交方面，受新券供给放缓叠加市场波动以及去年8月1日可转债新规正式实施等多重因素影响，今年可转债市场成交额大幅收缩至6.89万亿元。

　　作为较复杂的金融品种，今年以来可转债估值依旧维持高位。截至6月27日，全市场可转债的平均价格为133.62元。从其股性估值来看，可转债的平均转股溢价率为49.52%，市场上有52只可转债转股溢价率超过了100%。其中，起步转债、天奈转债、横河转债转股溢价率位列前三，依次为292.72%、271.79%、220.9%。此外，一季度公募基金持有可转债市值为2963.92亿元，持续创新高，较2022年末增加64.75亿元，环比增长2.23%，占净值比为1.12%。

　　“今年上半年可转债市场面临很多的不确定性因素，有诸如低价券面临退市与到期赎回风险、高价券面临转股价格大幅调整冲击等‘意料之外，情理之中’的事件。”中信证券首席经济学家明明表示，正股层面看，部分可转债以主题炒作为主，带动了可转债市场的结构性行情。这带来的结果是可转债投资进入深水区，个券收益率分化持续加大。可转债市场每个时间段都存在优质的个券，但能否把握则更加考验投资者的择券能力。

　　近期，券商正在密集召开中期策略会，作为兼具“股性”和“债性”的混合证券品种，可转债市场下半年的走势又将如何？华泰证券固定收益首席分析师张继强表示，“下半年股指更多是防守反击机会，且可转债对股市映射度难有大的改变，预计股市对可转债回报仅能提供较低的正贡献；可转债估值可能继续小幅收敛，但结构分化更明显。”

　　展望下半年的可转债配置策略，广发证券固定收益首席分析师刘郁表示，“短期内中低价型品种带来的韧性值得重视。中长期来看，在央行6月份超预期下调逆回购利率之后，产业政策、财政政策等各类稳增长政策后续接连出台的概率有所提升，在此背景下，叠加高平价可转债估值相对温和，可逐步将中性平衡的仓位向偏股方向倾斜。”（证券日报）

(责编：罗知之、陈键)
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