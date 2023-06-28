原标题：国资委：加快打造“四新”现代新国企

本报记者 杜雨萌

6月27日，国务院国资委主任张玉卓应邀出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式，并参加“直面挑战：在脆弱的环境中重启增长”分论坛。

张玉卓表示，当前中国经济运行整体回升向好，企业有活力、增长有动力，中国国有企业特别是中央企业在开放合作中加快推进高质量发展，以自身质量变革、效率变革、动力变革为经济发展加油助力。下一步，中国国务院国资委将进一步推动中央企业聚焦提高效益效率深化改革，大力弘扬企业家精神，加快打造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企；聚焦提高科技创新能力，紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，强化原创性引领性技术攻关，积极发展战略性新兴产业，不断塑造发展新动能新优势；聚焦扩大高水平开放合作，以高质量参建“一带一路”为重点，更好融入全球市场，更深参与全球产业分工，把共同利益的蛋糕越做越大，为经济发展增加确定性、注入稳定性。

论坛期间，张玉卓与世界经济论坛主席施瓦布进行了会见会谈，部分中央企业负责人参加了多个分论坛，与中外嘉宾互动交流，表示企业间合作是各国经济合作的重要组成部分，中国中央企业愿与国际同行企业不断增进理解和互信，在深化传统领域合作的同时，挖掘在数字经济、人工智能、先进制造等新兴领域合作潜力，为世界经济和中国经济高质量发展作出更大贡献，进一步增进了应对全球性挑战脱钩断链行不通、开放合作是出路的共识。

(责编：罗知之、陈键)

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