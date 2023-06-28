人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国资委：加快打造“四新”现代新国企

2023年06月28日09:21 | 来源：证券日报
小字号

原标题：国资委：加快打造“四新”现代新国企

本报记者 杜雨萌

6月27日，国务院国资委主任张玉卓应邀出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式，并参加“直面挑战：在脆弱的环境中重启增长”分论坛。

张玉卓表示，当前中国经济运行整体回升向好，企业有活力、增长有动力，中国国有企业特别是中央企业在开放合作中加快推进高质量发展，以自身质量变革、效率变革、动力变革为经济发展加油助力。下一步，中国国务院国资委将进一步推动中央企业聚焦提高效益效率深化改革，大力弘扬企业家精神，加快打造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企；聚焦提高科技创新能力，紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，强化原创性引领性技术攻关，积极发展战略性新兴产业，不断塑造发展新动能新优势；聚焦扩大高水平开放合作，以高质量参建“一带一路”为重点，更好融入全球市场，更深参与全球产业分工，把共同利益的蛋糕越做越大，为经济发展增加确定性、注入稳定性。

论坛期间，张玉卓与世界经济论坛主席施瓦布进行了会见会谈，部分中央企业负责人参加了多个分论坛，与中外嘉宾互动交流，表示企业间合作是各国经济合作的重要组成部分，中国中央企业愿与国际同行企业不断增进理解和互信，在深化传统领域合作的同时，挖掘在数字经济、人工智能、先进制造等新兴领域合作潜力，为世界经济和中国经济高质量发展作出更大贡献，进一步增进了应对全球性挑战脱钩断链行不通、开放合作是出路的共识。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
辟谣！农业农村部：从未设立“农商资源整合补贴”“土地认养补贴”等
　　人民网北京6月27日电 （记者王仁宏）近期，有不法分子假冒农业农村部、财政部、中华全国供销合作总社名义，伪造“关于印发《2023家庭农场专项补贴资金的实施办法》的通知”、“关于下发《2023家庭农场‘新农人’相关补贴》的通知”等文件，并加盖伪造的部门公章。 对此，农业农村部计划财务司通过农业农村部网站发布郑重声明，及时提醒社会各界提高警惕，谨防上当受骗。…
坚决遏制“非农化” 两部门通报5起“大棚房”问题典型案例
　　人民网北京6月27日电 （记者王仁宏）据农业农村部网站消息，为发挥警示教育作用，保持“大棚房”问题清理整治的高压态势，农业农村部、自然资源部结合近年来国家自然资源督察发现的“大棚房”问题，决定对辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县源泉农家院项目“大棚房”问题等5个典型案例，予以公开通报。 据悉，近年来，农业农村部、自然资源部坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同有关部门和单位先后组织开展“大棚房”问题专项清理整治行动和“回头看”，近期又联合开展“大棚房”问题回潮反弹排查整治。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部