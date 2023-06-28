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多地点亮夜经济 上市公司尝试“新玩法”

2023年06月28日09:21 | 来源：证券日报
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原标题：多地点亮夜经济 上市公司尝试“新玩法”

本报记者 谢 岚

见习记者 丁 蓉

今年夏天多地最高气温创历史新高。炎炎夏日，夜市“烟火气”升腾。记者实地走访北京、长沙等地调研发现，多地夜经济发展势头强劲，“新模式”“新玩法”不断涌现，激发消费新活力。

市场主体解锁“新玩法”

近日，《证券日报》记者来到北京市前门大街、大栅栏商圈。晚上7点，夜幕降临，华灯初上，步行街上的人们摩肩接踵。年轻市民周女士表示：“白天气温高，因此约朋友傍晚来吃小吃，之后打算各租一辆自行车体验夜骑，欣赏夜景的同时还能运动消食。”

长沙市已经连续3年入选中国城市夜经济十大影响力城市，并屡屡因城市“烟火气”登上热搜。长沙市五一商圈IFS国金中心工作人员告诉记者：“晚上商场人气往往不降反升，这时候才进入消费高潮。”

记者了解到，各地商业企业和旅游企业等市场主体积极创新夜经济“新玩法”，寻找夜经济背后的流量密码。

上市公司重庆百货作为老牌大型商业企业，通过文化引流、艺术赋能，以“夜间剧场”打造城市会客厅，“光之塔”和重庆城市印象·母城记忆纪实影像展成为新晋人气打卡点，促进本地消费。

黄山旅游将过去只在日间开放的花山世界主题园区，打造升级为集主题化、休闲化、科技化于一体的沉浸式主题园区，树立了特有的“夜游”新形象，打造夜游黄山新业态。

宋城演艺作为我国领先的综合性文旅服务供应商，为客户提供以多种演艺剧目为核心的优质文旅产品，三亚千古情景区继杭州宋城之后入选第二批“国家级夜间文化和旅游消费集聚区”。

政策出台促进夜经济发展

夜经济一般指从当日18时至次日凌晨2时所发生的服务业类经济活动。据商务部城市居民消费习惯调查报告显示，60%的居民消费发生在夜间，大型商场每天18时至22时的销售额超过全天的一半。

夜经济火热，离不开政策的有力引导。今年以来，多地出台促进夜间经济发展的相关政策。广西壮族自治区商务厅接连出台《关于加快文化旅游业全面恢复振兴的若干政策措施》《关于进一步促进充分就业增强市场活力的若干措施》，提出鼓励发展夜间经济等特色经营。今年4月份，北京市商务局印发《加快恢复和扩大消费持续发力北京国际消费中心城市建设2023年行动方案》，提出北京市将持续繁荣夜经济。

全联并购公会信用管理委员会专家安光勇接受《证券日报》记者采访时表示：“夜经济拓展了消费时间和范围，这对于提高消费的总体规模和水平具有积极影响，同时还能带动更多就业，为各行业带来了新的增长点。”

“我国夜间经济的发展依然处于起步阶段，仍存在巨大的创新发展空间。”星图金融研究院高级研究员付一夫接受《证券日报》记者采访时表示，“目前，餐饮、购物依然是各地夜间消费的主要内容，消费供给与消费场景有待进一步丰富。”

(责编：罗知之、陈键)
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