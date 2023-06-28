谢若琳

原标题：观影热，暑期档票房仍可冲击150亿元

刚刚结束的电影端午档可谓热气腾腾。据灯塔专业版统计数据显示，档期内总票房达9.1亿元，仅次于2018年的9.12亿元，成为中国影史票房第二高的端午档。

对于今年暑期档票房市场，不少分析师此前曾给出150亿元的预测，但是进入暑期以来，进口片接连失利，预期也随之一降再降。

6月份，十余部好莱坞大片在国内上映，均遇冷。其中豆瓣评分高达8.5分的《蜘蛛侠：综合宇宙》，上映近一个月票房仅3.29亿元；豆瓣评分高达7.9分的《闪电侠》上映10日票房还未突破2亿元；迪士尼·皮克斯最新力作《疯狂元素城》上映10日票房仅有8037万元，而该制作团队原班人马打造的上一部作品《寻梦环游记》曾在国内斩获12.29亿元的票房佳绩。

在此背景下，笔者认为，端午档犹如一剂强心剂，提振了观影预期，是时候重提暑期档150亿元的票房目标了。端午档告诉我们，观众还在，观影需求仍旧旺盛。一则，电影行业复苏态势已经明确。观影人次稳步恢复，根据拓普数据，2020年至2022年暑期档观影人次分别为1.04亿人、2.03亿人、2.34亿人。今年6月1日至26日，已有7424.23万人走进电影院。

二则，供需渐近改善。6月份共定档61部电影，为近5年来第二高，仅低于2021年同期的62部。7月份至8月份，已有34部电影定档，其中不乏一些“种子选手”。比如乌尔善导演《封神三部曲》的开篇之作《封神第一部》，公开资料显示，该系列电影筹备始于2014年，总投资约为30亿元，一度被期待成为“中国版《指环王》”。吴京主演的《巨齿鲨2：深渊》、沈腾主演的《超能一家人》、王宝强主演的《八角笼中》等也备受期待。随着暑期档影片储备逐步释放，供给仍有较大增长空间。

三则，AIGC等新技术开始落地，海报宣传成本降低。在刚刚闭幕的上海国际电影电视节上，特别增设了AIGC海报创作单元，展出《消失的她》等36张优质作品海报。灯塔数据显示，2020年至2022年，新片共计发布海报8425张。AIGC海报落地，在降低宣发成本的同时，有效提高了片方宣传效率，有助于引导观影需求。

可以看到，2023年电影行业正在迈向新周期，观影活动正在显著扩张。Wind数据显示，今年1月份至5月份，A股上市公司奥飞娱乐、百纳千成、博纳影业分别被72家、31家、17家机构调研。二级市场上电影行业上市公司也备受热捧，截至6月27日收盘，按照申万二级分类，影视院线22家上市公司今年以来均收涨，平均涨幅达42.37%，其中涨幅最高的上海电影已经涨逾183%。

来而不可失者，时也；蹈而不可失者，机也。如今，随着国产电影在本土票房占比逐渐走高，中国电影在文化生态建设上的责任也更重了。电影行业上市公司更应抓住机遇，从提高电影作品质量着手，深耕本土IP，讲好中国故事，就从今年这个夏天开始！

(责编：罗知之、陈键)

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