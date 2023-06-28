原标题：混动车型销量快速攀升 车企竞相布局

本报记者 张晓玉

近年来，随着新能源汽车的快速发展，作为电气化转型过渡的插电混动技术成为市场讨论的热点。今年以来，无论是自主品牌车企，还是合资车企，都纷纷加快插电式混合动力汽车产品上市进程。

6月26日晚间，长城汽车宣布中大型豪华越野新能源SUV坦克500 Hi4-T正式上市。长城汽车坦克品牌CEO刘艳钊表示，后续，坦克全家族车型都将陆续搭载Hi4-T技术，全面进阶越野新能源时代。

Hi4-T技术加持

坦克挑战“越野+新能源”

面对新能源发展大势，主流车企正加速布局新能源产品转型。就越野品类而言，目前新能源越野车还无法达到越野的及格线，只能算是具有一定越野能力的四驱SUV，想要完美兼顾越野的硬派可靠、电的低能耗与多场景出行，仍是行业技术的“卡脖子”难点。

刘艳钊表示，发动机高效工作区间一般位于中低转速、中高负荷的狭窄范围，在复杂的运行工况下，汽车运行功率需求难以完全匹配发动机最佳工作区间。而混动车利用电驱系统实现了“削峰填谷”，保证发动机更多的在高效区间工作。

现阶段，以电为主的新能源越野车，存在电机无法持续峰值输出、解耦的四驱系统动力输出不完整、电池容量与重量矛盾、馈电状态下性能衰减严重、结构设计的安全隐患问题等五大不可忽视的技术难题。

对此，刘艳钊表示，坦克品牌迎难而上，坚定选择“越野+新能源”技术路线，打造了越野超级混动架构Hi4-T，为用户创造有纯正越野能力的新能源车型，拒绝拼凑以牺牲越野性能为代价的产品。

目前，长城汽车正逐步推动旗下品牌实现电动化。前期集中于欧拉品牌，去年将哈弗转型为新能源SUV品牌，同时坦克也借助Hi4-T推出PHEV版。全新Hi4技术的首款搭载车型是哈弗枭龙MAX，这是长城汽车转型新能源的战略车型。

刘艳钊表示，目前，坦克累计销量已经突破25万台，在中国越野市场的占比高达60%。随着坦克500Hi4-T的正式上市，以及坦克全面进入新能源时代，坦克品牌将继续开拓越野新能源领域。

车企相继布局

混动技术百花齐放

事实上，除了长城汽车外，自主车企中的吉利、长安、比亚迪、奇瑞、广汽、上汽等车企，都抛出了各自的混动发展计划，发布了混合动力技术平台。此外，日产、本田和丰田也通过中国的合资公司加码了电混新品投放。

江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔对《证券日报》记者表示：“混动技术是一个成熟的技术路线，在日本、美国、欧洲已经推动有20多年了，像日本丰田混动技术车型销量超2000万辆。中国混动技术因为没有补贴一直发展缓慢，今年新能源‘国补’政策将退出，混动车型会迎来一个新的机会。”

在业内人士看来，相比纯电路线，混动汽车或收益更多，配合双积分政策，混动汽车迎来高增长黄金时期。

从近期来看，混动车型销量快速攀升。乘联会数据显示，1月份至5月份，纯电动汽车销量约为164.28万辆，同比增长24.3%；混动汽车销量约为77.83万辆，同比增长97.2%。

长安汽车董事长朱华荣亦曾在2023中国汽车重庆论坛发言时表示，到2030年，国内纯电动、插电式混合动力和燃油车的比例很可能是4:3:3或3:4:3。

方正证券分析师段迎晟表示，传统车企加快混动技术研发及混动车型布局，有望复刻2011年至2020年国内A级SUV市场节奏，由“你有我有”竞争格局演变成“你有我优”。预计今年，混动化转型全面的车企有望凭借先发优势确定领先地位，未来，各车企混动车型矩阵布局完成，消费者对混动车型需求将逐步转向燃油经济性、动力性、产品成熟度等指标。未来燃油车竞争将转向混动车竞争，新一轮市场格局迎来重塑。

(责编：罗知之、陈键)

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