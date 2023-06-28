人民网北京6月28日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，6月23日至24日，一列由国槐绿、中国红、长城灰三种颜色涂装的复兴号动车组在青藏铁路西宁至格尔木区段试运行，标志着青藏铁路西格段动态检测工作即将收官，复兴号动车组驶上青藏铁路进入倒计时。

此次试运行主要通过动车组列车在规定速度下运行，集中对西格段运输效能进行综合测试，为青藏铁路西格段开行时速160公里复兴号动力集中动车组列车奠定坚实基础。此前，中国铁路青藏集团有限公司已相继完成了该区段的静态验收和检测车的逐级提速试验。

为开展好此次试运行工作，青藏集团公司成立了由各系统专业技术人员近百人组成的工作领导小组，细化了各自职责和试验范围，明确了轨道几何尺寸、接触网几何参数等35项检测内容及2项动车组列车运行试验内容，以确保得到翔实的运行数据和整治报告。

据悉，自2022年7月青藏铁路西格段提质工程开工以来，青藏集团公司与各参建单位大力发扬“挑战极限、勇创一流”的青藏铁路精神，昼夜不停地对线桥隧涵等线路基础设备开展全面病害整治，对乘车需求较大的湟源、海晏、乌兰、德令哈等站的客运设施进行升级改造，同步对青藏铁路全线供电、通信、信号等设备进行整修，集中补强沿线风挡、防护、排水等配套设施，为在现有线路基础上开行时速160公里复兴号动力集中动车组列车创造了有利条件。截至6月25日，各项工程已基本完工。接下来，青藏集团公司将认真做好乘务组培训、综合应急演练、安全评估等各项准备工作，确保期到必成。

复兴号动车组驶上青藏铁路，这是自1984年青藏铁路西格段通车以来的历史性事件，对于完善青藏主轴大运量通道客运服务、促进沿线资源开发和产业升级、推动区域高质量发展、满足人民群众对美好生活的向往具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)

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