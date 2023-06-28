原标题：农银人寿全面启动2023年“7·8全国保险公众宣传日”活动

2023年是“十四五”规划的承前启后之年，也是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年。为继续推动保险业高质量发展，普及金融保险知识，保护消费者合法权益，践行社会责任，近日，农银人寿全面启动2023年“7·8全国保险公众宣传日”活动。

据了解，农银人寿今年宣传日活动将紧紧围绕“保险力量，为奋斗的你加把劲”这一主题，多阶段、多维度、多举措开展宣教活动，秉承专业为本、公益为先、务实有效的原则，通过“直播+短视频”“公益+小程序”“走出去请进来”等方式，广泛宣传金融保险知识，传播保险保障理念，进一步提升社会民生保障水平。

“直播+短视频” 主打专业与温情

为更好地宣传普及金融保险知识，让金融知识简单易懂，让科普宣教不流于形式，今年“7·8全国保险公众宣传日”期间，农银人寿将通过公司官方视频号“农银人寿”开展系列直播访谈活动。活动邀请业界专家、学者等围绕保险业高质量发展、税优健康险扩容、整治代理退保、保护消费者权益等金融热点话题，为公众答疑解惑。同时，直播还将针对保险业态及保险知识，进行集中宣教科普，通过灵活多样的形式建立保险行业、社会公众良性互动的沟通模式，让广大消费者入耳入心地了解我国保险业的发展历程及现实环境、保险行业的现状及未来发展趋势，赢得年轻一代消费者的信赖与信心。

宣传日期间，农银人寿还将开启第三届“农银护航人”原创短视频大赛，通过短视频的形式，以生动鲜活、寓教于乐的方式展现保险服务经济社会发展的成效，真实记录时代背景下保险行业服务民生保障、助力乡村振兴、开展公益捐赠等场景，再现农银人专注保险事业及在平凡工作岗位上的默默耕耘与努力拼搏。

“公益+小程序” 主打健康与爱心

倡导健康生活方式，守护人民美好生活，是农银人寿始终坚持的价值追求。今年宣传日期间，农银人寿多家分公司将与当地政府相关部门、公益组织、社区医院等机构联合开展爱心义诊活动，组织专业人员，对居民常见病治疗、慢性病防治、心脏复苏救援等进行指导培训，帮助社区居民丰富医疗保健知识，进一步树立科学与健康的生活理念。

为积极响应行业号召，“7·8全国保险公众宣传日”活动期间，农银人寿内外勤员工还将积极参加中国保险行业协会“健康生活每一天”保险公益活动，通过“7.8健康生活每一天”保险公益活动微信小程序，学习和宣传保险知识，检测上传心率、呼吸、血氧等数据，进行“爱心指数捐赠”，把热情和爱心传递给有需要的人。

此外，农银人寿各分公司还将结合“七一”党建活动，联合地方保险行业协会在7月8日前后，组织员工及客户等将歌咏、跑步与环保宣传相结合，在公园、校园、体育场、地标等场地开展“唱响新征程，绿色环保跑”线下集体活动，通过慢跑、竞走、爬山、骑行等体育运动，倡导健康低碳、绿色环保的生活理念及生活方式，以实际行动“为奋斗的你加把劲”。

“走出去 请进来” 主打满意与认可

只有了解用户痛点才能更好地为消费者服务。为倾听保险消费者心声与实际诉求，切实提高消费者的满意度和认可度，农银人寿300多家机构将结合实际情况，开展“保险五进入”活动，既要让员工“走出去”，又要让公众“走进来”。

各机构将通过设立咨询服务展台、组织公益性社会服务、发放宣传资料、悬挂条幅标语、组织企业开放日、沙龙培训等创新活动，进社区、进乡村、进学校、进机关、进企业，围绕防范非法集资、反保险欺诈、整治代理退保、税优健康险扩容、养老保障等内容，向社会公众普及保险知识，宣传保险功能，加深公众对保险的了解。同时，农银人寿也将邀请消费者走进公司、来到柜面，体验高效便捷的投保、理赔科技，真正感受农银人寿保险服务的便利。

一直以来，农银人寿高度重视“7·8全国保险公众宣传日”活动的开展，运用多种形式向社会公众普及保险知识，宣传保险理念，增强公众金融风险防范意识，不断获得社会及行业的认可。农银人寿相关负责人表示，未来，农银人寿将继续坚持以“人民为中心”的发展理念，以“守护美好生活”为己任，秉持“以客户为中心”的经营理念，始终致力于为消费者提供最优质的保险服务，满足最广大群众的保障需求，助力社会民生保障事业发展。

(责编：曹淼、李源)

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