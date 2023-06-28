人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统

2023年06月28日14:08 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月28日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，日前，工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》（工业和信息化部令第62号，以下简称《划分规定》），率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统，将于7月1日起正式施行。

据介绍，《划分规定》是我国开发、利用、保护无线电频谱资源的基础性行政规章，对促进无线电频谱资源合理和有效使用，引导无线电产业高质量发展发挥着重要作用。工业和信息化部依据国际电信联盟《无线电规则》，统筹考虑各部门、各行业对频谱资源的中长期需求，定期组织对《划分规定》进行修订。

在本次《划分规定》修订中，工业和信息化部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信，含5G/6G）系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源，兼顾覆盖和容量优势，特别适合5G或未来6G系统部署，同时可以发挥现有中频段5G全球产业的优势。此次以规章形式确定其规则地位，有利于稳定5G/6G产业预期，推动5G/6G频谱资源全球或区域划分一致，为5G/6G发展提供所必需的中频段频率资源，促进移动通信技术和产业创新发展。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：我国首台腹腔内窥镜单孔手术机器人获批上市
　　人民网北京6月28日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，北京术锐机器人股份有限公司研制的“腹腔内窥镜单孔手术系统”获批上市，该产品是我国首个内窥镜单孔手术机器人。 据了解，该内窥镜单孔手术机器人由医生控制台、患者手术平台、三维电子腹腔内窥镜、手术器械及附件组成，用于泌尿外科腹腔镜手术操作。…
工信部确定2023年度国家工业节能监察任务企业4391家
　　人民网北京6月28日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部近日确定了2023年度国家工业节能监察任务，确定国家工业节能监察任务企业4391家。 据介绍，统筹考虑行业特点、企业规模、所在地区和监察内容，工业和信息化部确定国家工业节能监察任务企业4391家，其中钢铁、石化化工、建材、有色金属等重点行业能效专项监察1891家，数据中心等重点领域能效专项监察242家，绿色工厂和国家绿色数据中心能效专项监察2125家，2022年违规企业整改落实情况专项监察133家。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部