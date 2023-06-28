人民网北京6月28日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，日前，工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》（工业和信息化部令第62号，以下简称《划分规定》），率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统，将于7月1日起正式施行。

据介绍，《划分规定》是我国开发、利用、保护无线电频谱资源的基础性行政规章，对促进无线电频谱资源合理和有效使用，引导无线电产业高质量发展发挥着重要作用。工业和信息化部依据国际电信联盟《无线电规则》，统筹考虑各部门、各行业对频谱资源的中长期需求，定期组织对《划分规定》进行修订。

在本次《划分规定》修订中，工业和信息化部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信，含5G/6G）系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源，兼顾覆盖和容量优势，特别适合5G或未来6G系统部署，同时可以发挥现有中频段5G全球产业的优势。此次以规章形式确定其规则地位，有利于稳定5G/6G产业预期，推动5G/6G频谱资源全球或区域划分一致，为5G/6G发展提供所必需的中频段频率资源，促进移动通信技术和产业创新发展。

(责编：申佳平、高雷)

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