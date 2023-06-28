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工信部确定2023年度国家工业节能监察任务企业4391家

2023年06月28日14:12 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部近日确定了2023年度国家工业节能监察任务，确定国家工业节能监察任务企业4391家。

据介绍，统筹考虑行业特点、企业规模、所在地区和监察内容，工业和信息化部确定国家工业节能监察任务企业4391家，其中钢铁、石化化工、建材、有色金属等重点行业能效专项监察1891家，数据中心等重点领域能效专项监察242家，绿色工厂和国家绿色数据中心能效专项监察2125家，2022年违规企业整改落实情况专项监察133家。

(责编：申佳平、高雷)
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