人民网北京6月28日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布的工业经济效益月度报告显示，2023年1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降18.8%，降幅比1—4月份收窄1.8个百分点。

1—5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额9625.1亿元，同比下降17.7%；股份制企业实现利润总额19578.1亿元，下降20.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额6267.5亿元，下降13.6%；私营企业实现利润总额6837.8亿元，下降21.3%。

1—5月份，采矿业实现利润总额5919.3亿元，同比下降16.2%；制造业实现利润总额18296.8亿元，下降23.7%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2472.8亿元，增长34.8%。

1—5月份，在41个工业大类行业中，14个行业利润总额同比增长，1个行业持平，24个行业下降，2个行业由盈转亏。主要行业利润情况如下：电力、热力生产和供应业利润总额同比增长45.9%，电气机械和器材制造业增长29.2%，汽车制造业增长24.3%，通用设备制造业增长23.4%，专用设备制造业下降0.1%，石油和天然气开采业下降9.9%，煤炭开采和洗选业下降18.7%，非金属矿物制品业下降25.9%，纺织业下降27.8%，农副食品加工业下降39.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降49.2%，化学原料和化学制品制造业下降52.4%，有色金属冶炼和压延加工业下降53.0%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降92.8%，黑色金属冶炼和压延加工业由盈利转为亏损。

1—5月份，规模以上工业企业实现营业收入51.39万亿元，同比增长0.1%；发生营业成本43.83万亿元，增长1.2%；营业收入利润率为5.19%，同比下降1.21个百分点。

5月末，规模以上工业企业资产总计159.24万亿元，同比增长6.8%；负债合计91.41万亿元，增长7.2%；所有者权益合计67.83万亿元，增长6.2%；资产负债率为57.4%，同比上升0.2个百分点。

5月末，规模以上工业企业应收账款22.37万亿元，同比增长11.7%；产成品存货6.14万亿元，增长3.2%。

1—5月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.29元，同比增加0.93元；每百元营业收入中的费用为8.31元，同比增加0.30元。

5月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为78.1元，同比减少5.8元；人均营业收入为170.9万元，同比增加5.8万元；产成品存货周转天数为20.7天，同比增加1.0天；应收账款平均回收期为63.6天，同比增加6.4天。

5月份，规模以上工业企业实现利润总额6358.1亿元，同比下降12.6%。

(责编：杨曦、高雷)

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