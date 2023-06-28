人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

1—5月份全国规模以上工业企业利润下降18.8% 

2023年06月28日14:11 |
小字号

人民网北京6月28日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布的工业经济效益月度报告显示，2023年1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降18.8%，降幅比1—4月份收窄1.8个百分点。

1—5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额9625.1亿元，同比下降17.7%；股份制企业实现利润总额19578.1亿元，下降20.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额6267.5亿元，下降13.6%；私营企业实现利润总额6837.8亿元，下降21.3%。

1—5月份，采矿业实现利润总额5919.3亿元，同比下降16.2%；制造业实现利润总额18296.8亿元，下降23.7%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2472.8亿元，增长34.8%。

1—5月份，在41个工业大类行业中，14个行业利润总额同比增长，1个行业持平，24个行业下降，2个行业由盈转亏。主要行业利润情况如下：电力、热力生产和供应业利润总额同比增长45.9%，电气机械和器材制造业增长29.2%，汽车制造业增长24.3%，通用设备制造业增长23.4%，专用设备制造业下降0.1%，石油和天然气开采业下降9.9%，煤炭开采和洗选业下降18.7%，非金属矿物制品业下降25.9%，纺织业下降27.8%，农副食品加工业下降39.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降49.2%，化学原料和化学制品制造业下降52.4%，有色金属冶炼和压延加工业下降53.0%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降92.8%，黑色金属冶炼和压延加工业由盈利转为亏损。

1—5月份，规模以上工业企业实现营业收入51.39万亿元，同比增长0.1%；发生营业成本43.83万亿元，增长1.2%；营业收入利润率为5.19%，同比下降1.21个百分点。

5月末，规模以上工业企业资产总计159.24万亿元，同比增长6.8%；负债合计91.41万亿元，增长7.2%；所有者权益合计67.83万亿元，增长6.2%；资产负债率为57.4%，同比上升0.2个百分点。

5月末，规模以上工业企业应收账款22.37万亿元，同比增长11.7%；产成品存货6.14万亿元，增长3.2%。

1—5月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.29元，同比增加0.93元；每百元营业收入中的费用为8.31元，同比增加0.30元。

5月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为78.1元，同比减少5.8元；人均营业收入为170.9万元，同比增加5.8万元；产成品存货周转天数为20.7天，同比增加1.0天；应收账款平均回收期为63.6天，同比增加6.4天。

5月份，规模以上工业企业实现利润总额6358.1亿元，同比下降12.6%。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
1—5月份全国规模以上工业企业利润下降18.8%
　　人民网北京6月28日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布的工业经济效益月度报告显示，2023年1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降18.8%，降幅比1—4月份收窄1.8个百分点。 1—5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额9625.1亿元，同比下降17.7%；股份制企业实现利润总额19578.1亿元，下降20.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额6267.5亿元，下降13.6%；私营企业实现利润总额6837.8亿元，下降21.3%。…
聚焦重启增长 中国成为全球经济增长关键引擎
　　当前，世界经济复苏和变革正处于关键时刻，在全球经济增长放缓的大背景下，中国经济持续复苏，成为推动全球经济增长的重要力量。 6月28日，在第十四届新领军者年会期间，国研新经济研究院创始院长朱克力在接受人民网记者采访时表示，在世界经济发展过程中，中国将发挥越来越重要的作用，中国引领世界经济是不可逆转的趋势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部