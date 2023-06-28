人民网北京6月28日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，北京术锐机器人股份有限公司研制的“腹腔内窥镜单孔手术系统”获批上市，该产品是我国首个内窥镜单孔手术机器人。

据了解，该内窥镜单孔手术机器人由医生控制台、患者手术平台、三维电子腹腔内窥镜、手术器械及附件组成，用于泌尿外科腹腔镜手术操作。采用单孔方式实施手术，可以减少患者腹部开孔数量，具有病人创伤更小、术后恢复期更快的优点。同时，该产品内窥镜及手术器械有多个主动自由度，能在狭小的空间内完成复杂的手术操作，且体外机械臂可在术中保持静止，避免了术中相互碰撞的风险。

(责编：申佳平、高雷)

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