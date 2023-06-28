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工信部：将加大对青年和女性创业者支持力度

2023年06月28日14:22 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者申佳平）6月26日，在亚太经合组织（APEC）专精特新中小企业国际合作论坛上，工业和信息化部副部长徐晓兰表示，要进一步推动中小企业发展，其中将加大对青年和女性创业者的支持力度。

中小企业是亚太经济体中数量最庞大、创新最活跃、带动就业能力最强的企业群体，是促进亚太地区经济发展的重要支撑。徐晓兰表示，中国政府高度重视中小企业发展，不断强化政策惠企、环境活企、服务助企、创新强企、人才兴企，促进中小企业专精特新发展取得积极成效。中方愿同APEC各经济体通力合作，共同促进亚太地区中小企业包容可持续发展。以布特拉加亚愿景为指引，加强经验交流，不断激发企业活力，培育经济增长新动能。推动中小微企业理念、技术、组织管理和模式创新，建立健全优质中小企业梯度培育体系，提升中小微企业核心竞争力。构建优质高效的服务体系，引导中小微企业加快数字化绿色化转型步伐。加大对青年和女性创业者的支持力度，提供创业指导、融资支持、培训和市场资源等服务。

(责编：申佳平、高雷)
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