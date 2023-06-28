人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

黄河水利委员会完成陕西省引汉济渭工程阶段验收工作

2023年06月28日15:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月28日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，近日，黄河水利委员会组织完成陕西省引汉济渭工程黄金峡水利枢纽下闸蓄水等3项阶段验收，为工程按期通水奠定基础。

据介绍，引汉济渭工程地跨长江、黄河两大流域，是国家172项节水供水重大水利工程之一，是陕西省水网重点工程。工程通过下闸蓄水等阶段验收，基本具备通水条件，将对实现区域水资源优化配置，促进区域经济社会可持续发展和生态环境改善起到积极作用。

黄委按照水利部强化流域治理管理工作要求，积极支持流域内国家水网工程建设，有序推进引汉济渭工程阶段验收工作。6月4至20日，先后完成黄金峡水利枢纽下闸蓄水阶段移民安置终验、黄金峡水利枢纽下闸蓄水、秦岭输水隧洞通水等3项阶段验收。

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国银行业协会召开2023年安全生产工作会议
　　人民网北京6月28日电 （记者罗知之）记者从中国银行业协会获悉，近日，中国银行业协会（以下简称协会）召开2023年安全生产工作会议暨“安全生产月”活动启动会。宣传贯彻安全生产重要论述，部署协会安全生产工作。…
国资委发布《中央企业法律纠纷案件管理办法》
　　人民网北京6月28日电 （记者王仁宏）近日，国务院国资委发布《中央企业法律纠纷案件管理办法》（以下简称《办法》），从总则、组织职责、管理机制、重大案件管理、中介机构管理等方面进行明确。《办法》出台后，国务院国资委政策法规局负责人就《办法》回答了记者提问。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部