人民网北京6月28日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，近日，黄河水利委员会组织完成陕西省引汉济渭工程黄金峡水利枢纽下闸蓄水等3项阶段验收，为工程按期通水奠定基础。

据介绍，引汉济渭工程地跨长江、黄河两大流域，是国家172项节水供水重大水利工程之一，是陕西省水网重点工程。工程通过下闸蓄水等阶段验收，基本具备通水条件，将对实现区域水资源优化配置，促进区域经济社会可持续发展和生态环境改善起到积极作用。

黄委按照水利部强化流域治理管理工作要求，积极支持流域内国家水网工程建设，有序推进引汉济渭工程阶段验收工作。6月4至20日，先后完成黄金峡水利枢纽下闸蓄水阶段移民安置终验、黄金峡水利枢纽下闸蓄水、秦岭输水隧洞通水等3项阶段验收。

(责编：王仁宏、高雷)

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