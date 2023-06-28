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央企发生重大案件需在10个工作日内报国资委备案

2023年06月28日17:46 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （黄盛）据国务院国资委消息，《中央企业法律纠纷案件管理办法》（以下简称《办法》）于近日发布，并将于2023年8月1日起施行。《办法》要求，中央企业发生涉案金额达到5000万元人民币或者等值外币以上的案件、涉案金额达到上一年度经审计净利润绝对值10%以上且金额超过2000万元人民币或者等值外币的案件、可能产生较大影响的群体性案件或者系列案件、涉及单位犯罪的刑事案件、其他涉及重大权益或者具有重大影响的案件，应当自立案、受理或者收到应诉通知书等材料之日起10个工作日内报国务院国资委备案。

中央企业重大案件报备应当包括当事人、案由、涉案金额、主要事实等基本案情，争议焦点、结果预判等法律分析意见，采取的措施和下一步工作安排。中央企业报备的重大案件处理完毕、取得生效法律文书后，应当在10个工作日内向国务院国资委书面报告。

国务院国资委政策法规局负责人对此表示，2005年，国务院国资委以部门规章形式印发了《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），对推动企业妥善处理案件发挥了重要作用。但《暂行办法》实施距今已有18年，部分规定难以适应案件管理的现实需要，特别是在当前各类风险交织叠加、案件多发频发的背景下，需尽快修改完善，指导中央企业进一步加强案件管理，加快提升依法维权能力，为企业提质增效、高质量发展提供更加有力的支撑保障。为此，国务院国资委及时启动修订工作，在充分吸收中央企业案件管理实践先进经验的基础上起草了《办法》，书面征求全部中央企业意见，并向社会公开征求意见建议，经由国务院国资委党委会、委务会审议通过后印发。

“中央企业通过诉讼、仲裁、调解、和解等多元化纠纷解决机制妥善处理案件，对中央企业间的重大案件鼓励通过协商方式解决，协商不成的，可以报国务院国资委指导协调，以尽快定纷止争、节约诉讼成本、维护良好形象。”上述负责人分析说，《办法》相对于《暂行办法》最主要的变化之一，就是将适用范围从此前仅针对重大案件，扩展到对所有案件的管理提出明确要求，因此名称上删除了“重大”二字。《办法》从责任主体、管理机制等方面进行系统重构，涵盖了案件管理全生命周期，内容更加全面、逻辑更加清晰、要求更加具体。特别是在管理机制上，从风险防范、案件应对，到类案预警、管理提升，强调做好案件管理“后半篇”文章，形成“事前风险防控、事中纠纷化解、事后以案促管”的完整链条。

此外，《办法》新增了专门章节对加强中央企业选聘法律服务中介机构管理，作出了规定：一是要求明确选聘条件、流程等，确保依法合规、公平公正；二是要求中央企业在案件处理中必须发挥主导作用，强化对重大事项的审核把关；三是要求建立动态评价等工作机制，对不能胜任的及时调整；四是规范使用风险代理，合理确定费用。

“选聘法律服务中介机构帮助企业处理案件，对于发挥专业优势、妥善处理案件具有积极作用。但有的企业过于依赖外部律师，处理结果不理想；有的企业滥用风险代理，支付不合理的高额费用，大大增加了管理成本。”前述负责人表示，下一步，国务院国资委将加大工作力度，推动中央企业认真落实《办法》各项要求，将案件管理作为提质增效稳增长的重要抓手，进一步完善管理机制，最大限度为企业避免或挽回损失。指导中央企业加强对重大案件的复盘分析，深挖案件背后反映的管理问题，及时完善制度、健全机制，吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

(责编：申佳平、高雷)
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