人民网福州6月28日电 （记者杜燕飞、林盈、刘晓宇）记者从三峡集团获悉，今日，全球首台16兆瓦海上风电机组在三峡集团福建海上风电场成功吊装。下一步，该海上风电机组将进入并网前的调试及试验阶段，为福建经济社会绿色转型提供绿色动能。

据介绍，该16兆瓦海上风电机组采用四桩导管架风机基础，轮毂中心高度152米，约相当于一座52层大楼的高度；机舱、发电机组合体重达385吨，相当于190台越野车的重量；叶片长123米，单只叶片重54吨，叶轮扫风面积约5万平方米，约相当于7个标准足球场大。根据该海域多年测风数据计算，单台机组每年可输出超过6600万千瓦时的清洁电能，能够满足3.6万户三口之家一年的生活用电，可节约标煤约2.2万吨，减排二氧化碳约5.4万吨。

“这次安装的全球首台超大容量16兆瓦海上风电机组，建成投产后将成为全球已投产的最大海上风电机组，标志着我国海上风电在高端装备制造能力、深远海海上风电施工能力上实现新突破，达到国际领先水平。”三峡集团董事长党组书记、董事长雷鸣山表示，该风电机组将在商业运行过程中全面检验各项设计性能，为今后16兆瓦海上风电大机组规模化批量应用提供技术支撑。

“本次吊装施工环境恶劣，常年风大浪高，工程海域海床表面淤泥类地层厚度大、承载力低，风机机组结构尺寸大、重量重，大型吊装次数达10次以上。”三峡物资招标公司“白鹤滩”号技术负责人王怀刚说，“白鹤滩”号海上风电安装平台可将120米高的桩腿插入海底，穿过淤泥直达硬顶层，通过马达发力将平台升至海面上方，风电设备就可直接在平台上操作和安装，确保该风电机组顺利安装。

专家表示，大兆瓦机组可有效减少同等装机规模的风机数量，节约海域使用面积，降低海上支撑结构、电缆、用海、施工等方面的分摊成本，是当前海上风电降本增效的重要途径。

据三峡集团福建公司执行董事、党委书记雷增卷介绍，本次吊装的全球首台16兆瓦海上风电机组在风机主轴承、叶片和传动链等方面，具有国产化率高、数字化程度高的特点，能够针对台风等恶劣天气智能调整运行模式，确保风机安全和高效发电。

雷鸣山表示，全球首台16兆瓦海上风电机组成功吊装，将推动适合我国海域的深远海大功率风电装备产业化，提升我国海上风电装备可靠性及低成本双目标的并行实现，促进我国风电产业规模化和可持续发展。同时，将有效降低海上风电项目度电成本、提高项目收益率，进一步促进我国海上风电产业可持续发展，助推我国“十四五”期间海上风电进入平价时代，有效支撑我国能源结构清洁化转型和能源消费革命。