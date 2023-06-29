人民网记者 李栋

六月的西藏日喀则市，天蓝水澈，阳光明媚。6月5日至22日，由山东省对口支援办公室、山东第十批援藏干部中心管理组、华厦眼科医院集团共同主办的“鲁藏一家亲 共圆健康梦”——2023华厦眼科“西藏光明行”援藏公益活动在此举行。

2023华厦眼科“西藏光明行”援藏公益活动。（受访者供图）

据了解，本次活动由华厦眼科医院集团精心组派山东区域5家分院（济南华视、青岛华厦、聊城华厦、临沂华厦、菏泽华厦）共51人的医疗队，分两批赴西藏日喀则市。在历时18天的公益活动中，圆满完成了对该市一区四县10000余名中小学生的近视、斜视、弱视筛查，并对1000多名孩子免费配镜以及为数百位藏族同胞进行白内障筛查和免费手术。值得一提的是，此次公益活动首次为青少年开展了斜视手术，旨在多渠道呵护藏族儿童视力。

藏族老人：见到他们想说声“扎西德勒”

6月14日一大早，在日喀则市藏医院眼科门诊，前来就诊的藏族同胞已排起了长队。67岁藏族老人次白正在接受护士的左眼白内障术前检查。“半年来，因为白内障看不清路，行动能力大为受困，听说来了眼科专家团队，迫不及待专程赶来就是想尽快接受手术治疗。”次白说。

说起白内障带来的生活不便，排队的藏族老人们打开了话匣子，“眼睛模糊，还因此摔了跤。”“听说有眼科专家来义诊，早上5点钟就起床赶路，希望能赶快治愈……”

“已筛查的200余人多数达到手术标准。”当值护士平措普尺眼睛盯着仪器数值，手里的记录本已密密麻麻写满了患者信息，“最远的患者驱车200公里来此就诊，患者年龄覆盖50岁——70岁人群，大部分人的身体条件均达到了白内障手术标准。”

王利华医生对藏族老人次白的白内障手术进行术后复检。人民网记者 李栋摄

“所谓白内障，就是眼睛里的晶状体混浊阻挡了光线，好比眼前蒙着一层纱，导致视力严重下降。”王利华介绍，夏季的青藏高原和云贵高原等地带，降水少，太阳辐射强，容易对双眼产生无形的刺激，诱发白内障。“但受交通和医疗条件的局限，多数人难以受到高水平的医疗救助。”

“在走入手术室的那一刻，我悬着的心终于放下了。”躺在手术台上的次白说，当地和他同患白内障的人还有很多，希望这次和乡亲们来共同治好眼疾，感受当今的乡村气象新，农民日子美，对主刀医生则想说声“扎西德勒”。

“‘西藏光明行’是一次情暖高原的爱心之行。”日喀则市委副书记、市政府常务副市长陈耕表示，近年来，华厦眼科医院集团瞄准民生定位，主动发起多项民生保障活动，此次又捐赠了总价值达300万元的医用高值耗材和眼镜，用实际行动诠释了责任与担当，让广大患者深刻地感受到了各民族间的温暖之情。

援藏医生：服务藏族同胞是荣幸更是使命

14日下午，日喀则市藏医院的手术室内一片肃静，医生静心凝气，不到15分钟一台白内障手术一气呵成。“现在看清楚了……”次白老人嘴角上扬泛起笑容，对医生的治疗连连称道。

青岛华厦眼科医院业务副院长马元孝医生刚完成为次白老人的白内障手术，就马不停蹄地准备为第二位患者进行手术。“今天总共安排了44台白内障手术，受当地医疗硬件条件所限，今天手术途中出现了突发停电，但所幸在所有医生的共同努力下，安排的手术都顺利完成了。”一张张渴望光明的面容，让马元孝深感肩上的责任沉重，“能用自己的力量在雪域高原为藏族同胞排除眼疾是种荣幸，也是作为眼科医生的神圣使命。”

惟其笃行，才弥足珍贵。完成了一天的手术任务，马元孝走出门诊大楼时，已是漫天星光。“高海拔地区缺氧，但从不缺信仰。”马元孝说，主刀过许多白内障手术，但这次的援藏经历，将在人生中永远闪光。

除了对白内障患者进行筛查和免费手术治疗，今年的“西藏光明行”医疗队还为日喀则市一区四县总计10000余名中小学生进行筛查和诊疗。“此次‘西藏光明行’筛查患者之多、手术难度之大、覆盖面之广是历史首次。” 山东省对口支援办公室一级调研员王庆慧表示。

时间紧、任务重，在海拔4000多米的高原，援藏医生们每天都在吸氧——会诊——吸氧——手术中重复。在大家看来，海拔高境界就需更高，“就是要以务实的态度、过硬的专业能力，让众多被眼疾困扰的藏族家庭重燃希望。”

15日上午，日喀则市妇幼保健院的手术室内一片繁忙，王利华带领的团队早已准备完毕，即将对15名来自昂仁县的少年儿童逐个进行斜视手术。

5岁的丹增贵吉正接受双眼斜视矫正手术。人民网记者 李栋摄

“今天带学生们来进行视力矫正手术，孩子们马上能得到治疗真是太好了。”昂仁县第二中学的带队老师吉姆说。“视力问题，给学生的学习生活带来了很多不便。”吉姆眼中满含期待，“希望远道而来的专家团队能治愈孩子们的眼疾，尽管素未谋面，希望代转一声‘谢谢’。”

手术室内，一片繁忙。“现在，马上要对年龄仅5岁的丹增贵吉进行双眼斜视矫正手术。”王利华介绍，近年来，西藏儿童近视、弱势、斜视高发，因偏远乡镇受到交通和医疗技术的困扰，多数孩子难以接受高质量的检查和治疗。

情怀不息，奋进不止。“这次针对青少年群体开展的斜视全麻手术以前是没有的，公益不仅需要爱心，更需要不断突破的技术。”王利华说，此次“西藏光明行”开展的视力筛查和治疗，既让孩子们在生理上重现光明，更让藏族孩子们以后的人生道路充满阳光。

华厦眼科医务人员对当地少年儿童进行近视、弱视、斜视筛查。人民网记者 李栋摄

仁心仁术共谱公益新名片 为光明事业贡献力量

时间，既是光阴跨度，又是奋进历程。“西藏光明行”自2006年以来已开展了17年，华厦眼科“西藏光明行”团队先后数十次进藏，充分发挥专业优势，聚焦“一老一小”，共为数万名藏族同胞进行了眼健康筛查和诊疗，助力增进藏族人民的健康福祉。

“公益的道路上只有起点，没有终点。”李晓峰介绍说：“除了远抵西藏、新疆等地，华厦眼科还先后十余次跨出国门，远赴缅甸、尼泊尔、斯里兰卡、柬埔寨等‘一带一路’沿线国家开展慈善光明行。”

走过千山万水，仍要跋山涉水。近年来，华厦眼科一方面推进集团化发展步伐，一方面切实加强内涵建设，依托“医、教、研、防、公益”五位一体发展模式，先后打造了国际/国内光明行、华厦校园点睛工程、近视防控生态圈、侨爱心系列等公益品牌名片。

李晓峰说：“从规模发展到内涵建设，华夏眼科变化的是连锁管理和医疗技术，不变的是医者仁心，让大爱之光照进每个人的心灵，共同呵护明亮‘视’界。”

(责编：申佳平、高雷)

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