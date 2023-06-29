人民网长沙6月29日电 （记者车柯蒙）6月29日，中国—非洲国家卫生与植物卫生（SPS）合作论坛在湖南长沙召开。

本次论坛以“畅通农食产品输华贸易，推进中非SPS互联互通”为主题，与会嘉宾代表围绕“完善准入‘绿色通道’，加快非洲农产品输华准入进展”“加强农食产品安全合作、保障中非农食产品贸易健康发展”“高扬中非合作友谊之帆，助推中非贸易行稳致远”三个主题发表主旨演讲。来自中国海关总署、湖南省政府，13个非洲国家的农业及检验检疫主管部门、驻华使馆，联合国工业发展组织、联合国国际贸易中心等国际组织代表，国内学界和业界代表等共180余位中外嘉宾出席论坛。

海关总署副署长王令浚表示，论坛的成功召开必将为更好推动中非经贸发展开创新局面，为推动非洲各国共享中国大市场机遇、制度型开放机遇、深化国际合作机遇坚定信心。中国海关将进一步与非洲国家相关部门深化检验检疫合作，优化非洲农食产品输华准入评估程序，加快准入进程，扩大输华农食产品种类，合力推动中非贸易全方位、高质量发展，促进中非互利共赢，维护全球产业链供应链稳定。

论坛上，海关总署代表重点介绍了中国海关为打造“非洲农食产品输华准入绿色通道”所采取的具体举措，包括：优先推进非洲优质农食产品检疫准入，在风险可控的前提下合并实施风险评估，加快准入进程；对非洲国家已获准入的农产品生产企业采取灵活便利的评估和注册方式等。与会代表对中国及非洲国家在携手维护国际产业链供应链安全稳定、推动跨境贸易安全和便利化等方面作出的努力和取得的成效给予高度肯定，对非洲国家优质农食产品进入中国市场的广阔前景充满信心。

马拉维农业部部长塞缪尔·达利索·卡瓦莱表示，论坛的举办为中非贸易提质升级搭建了重要桥梁，让更多非洲农食产品有机会进入中国，希望通过这样的交流继续增进中非之间的合作。

中国海关总署首次发布“中国—非洲贸易指数”。与会代表共同启动了中国—非洲国家SPS合作信息网站，并发布《中国—非洲国家卫生与植物卫生（SPS）合作论坛联合声明》，提出建立中国—非洲国家SPS联络机制，加强各国检验检疫标准与规则对接，畅通非洲农食产品输华准入“绿色通道”。

论坛期间，王令浚副署长分别与马达加斯加和津巴布韦代表签署了农食产品准入协议。

近年来中非经贸合作日益密切，据统计，中非农食产品进出口额从2012年的333.2亿元增至2022年的586亿元、年均增长5.8%。今年前5个月进出口额266.3亿元、增长20.4%。非洲的水产品、蜂蜜、芝麻、花生、烟草、羊毛、棉花、大豆、咖啡、水果等优质特色产品已实现稳定对华出口。

下一步，中国海关将与非洲国家相关部门一道，围绕进一步提升贸易便利化水平、扩大农食产品贸易规模、畅通进出口准入流程、优化口岸营商环境、降低企业成本等拓展合作，不断充实、调整和完善支持进出口发展措施，畅通国际供应链，以中非经贸高质量发展，推动全球经贸的复苏和发展。

(责编：申佳平、高雷)

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