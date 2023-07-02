人民网北京7月2日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，昨日，强降雨及高温仍在影响我国，气象监测显示，四川巴中、达州、广安，重庆巴南、沙坪坝，云南昭通、红河，贵州毕节，广东阳江、茂名、江门和辽宁抚顺等局地出现分散性大暴雨（100至190毫米），重庆北碚、合川和陕西汉中局地累计雨量有200至270毫米；京津冀及江南、华南出现高温天气，其中河北承德、北京门头沟和怀柔、山东东营等局地最高气温达到40至41.6℃。目前，暴雨蓝色预警及高温黄色预警持续生效中，未来我国多地仍会出现强降雨及高温天气。

新一轮降雨过程已经开启，今明两天，四川盆地至黄淮、江淮一带强降雨频繁，预计陕西南部、四川中东部、重庆、湖北北部、河南、山东中南部、苏皖北部等地将有暴雨或大暴雨。其中今天，四川东部和北部、重庆西部和北部、陕西东南部、河南西部和中南部、湖北北部、安徽中北部、江苏中部及山东西南部等地部分地区将有大到暴雨，河南中南部、安徽西北部、四川东北部等地部分地区有大暴雨；上述部分地区伴有短时强降水，局地有雷暴大风等强对流天气。此外，青海东部、甘肃东南部、西藏北部和东南部、广东南部沿海、内蒙古东部等地部分地区今天也会有大到暴雨出现。4日起，南方地区的降雨减弱，东北地区的降雨会发展起来，预计4日至5日，辽宁中东部、吉林、黑龙江中南部、内蒙古东北部等地将出现大到暴雨、局地大暴雨。

气象专家提醒，7月2日夜间至3日这次强降雨过程与6月27日夜间至30日降雨过程的落区重叠度高，陕西、四川、重庆、湖北、河南、江苏、安徽等地部分地区暴雨灾害风险较高，公众需警惕持续降雨或局地强降雨可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水和城乡积涝等次生灾害，尽量不要前往气象灾害风险较高的区域。

高温方面，今天白天，北京、天津、河北、河南北部、山东西部、内蒙古东南部、辽宁西部等地有35℃以上的高温天气，其中，北京、天津北部、河北、河南北部、辽宁西部等地的部分地区最高气温可达37至39℃。3日至4日华北、黄淮这一带的高温会有明显减弱。此外，2日至4日，浙江、江西、湖南、广西、南疆盆地等地有35至37℃的高温天气，吐鲁番盆地最高气温可达40℃。

气象专家提醒，未来十天，华北、黄淮等地多高温天气，请公众尽量避免午后高温时段进行户外活动，在外需做好防暑降温措施，谨防中暑和热射病。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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