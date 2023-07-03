本报记者 陈伟光 贺林平 姜晓丹

位于横琴的天沐河赛艇公园。

珠海镓未来氮化镓功率器件可靠性验证实验室内，工作人员在做实验。

“原先的横琴，大小两座岛并不相连。为了向海借田，父辈岛民在‘中心沟’围垦，海峡填平后剩下的河道，命名为‘天沐河’。”从濠江边迁居天沐河畔一年半，澳门人张达明、潘妙嫦夫妇对这条横琴百姓的母亲河如数家珍。

如今的天沐河，被粤澳居民视为“美丽横琴”的绿色“中轴线”。沿着这条碧水清波、草木繁盛的生态长廊，生态群落区、社区公园区等五大区块各有千秋，横卧河面的景观桥“一桥一景”，风格各异的现代建筑群拔地而起，创业谷、孵化中心、科创园区与住宅小区、街道商圈错落相嵌，一水之隔的是澳门旅游塔等标志性建筑。

2021年9月5日，《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（以下简称《总体方案》）公布，赋予横琴“促进澳门经济适度多元发展的新平台”“便利澳门居民生活就业的新空间”“丰富‘一国两制’实践的新示范”“推动粤港澳大湾区建设的新高地”四大战略定位。12天后，横琴粤澳深度合作区管理委员会、横琴粤澳深度合作区执行委员会、广东省委横琴工委、广东省政府横琴办正式挂牌运作，合作区建设进入全面实施、加快推进的新阶段。

横琴合作区立足粤澳资源禀赋和发展基础，以明确的政策导向推动实体经济做大做强，拓展澳门居民在合作区生活就业新空间，构建与澳门一体化开放新体系，在探索中不断健全粤澳共商共建共管共享新体制。

天沐河边，横琴正以新的旋律拨动琴弦，弹奏粤澳深度合作的新乐章。

促进澳门经济适度多元发展的新平台

借着横琴合作区谋划建设的东风，蔡鹏东和周粤生来到横琴，成立分子态（珠海横琴）中医药健康产业发展有限公司。蔡鹏东担任公司执行董事，在植物提取及中医药领域钻研多年的周粤生担任董事长。

“多年来，我在澳门从事旅游娱乐酒店相关行业，也在寻求企业经营多元化方向。周粤生先生带来了先进的中药材提取技术，让我看到了中医药标准化、现代化和国际化的广阔前景。”蔡鹏东说，横琴合作区为企业带来新的发展机遇，“如今，公司旗下各线产品有数百种，热门产品有数十款，销往欧美、东南亚多个国家和地区。”

2018年10月，习近平总书记在珠海横琴新区粤澳合作中医药科技产业园考察时强调：“建设横琴新区的初心就是为澳门产业多元发展创造条件。横琴有粤澳合作的先天优势，要加强政策扶持，丰富合作内涵，拓展合作空间，发展新兴产业，促进澳门经济发展更具活力。”

贯彻落实《总体方案》，横琴合作区突出实体经济，谋划布局科技研发和高端制造产业，做大做强中医药等澳门品牌工业，稳步发展现代金融业，协同拓展文旅会展商贸产业，出台一系列政策措施，加快培育发展新动能。

“部分澳资企业初到横琴，处于起步阶段，面临内地无房产、资金流和营收增长较弱，以及内地与澳门的征信审核存在差异等情况，银行传统的授信难以解决企业的跨境融资问题。”中国银行横琴粤澳深度合作区分行行长刘湘虹说，粤澳两地中行分支机构创新推出“粤澳共享贷”金融信贷产品，为在横琴注册的澳门企业量身定制普惠贷款产品。“截至今年3月末，我们已为约800家澳资企业提供金融服务，涵盖科技、中医药、生物医药等多领域和行业。”

2022年9月，12万瓶产自澳门的张权破痛油，依托横琴新区粤澳合作中医药科技产业园的平台支撑，迅速进入广东省内各地的连锁药店销售。作为治疗跌打肿痛的传统外用中成药，张权破痛油曾是内地游客港澳游常买的商品之一。

“澳门与内地的注册管理制度不同，多亏产业园提供专人咨询服务，让这款产品成为澳门地区首个获批内地注册上市的中成药。”张权破痛油中药厂技术主管张乐祈说，不仅是进入内地，产业园还帮助张权破痛油在莫桑比克上市销售，成为澳门本土制药品牌走向国际市场的第一批产品。

广东智能科学与技术研究院、粤澳集成电路设计产业园等平台落地，出台支持生物医药大健康产业高质量发展政策，实施上市挂牌扶持、企业赴澳发债及促进中小微企业融资等四类专项政策，对接澳门编制文旅、会展、商贸产业三年行动计划……合作区促进澳门产业多元发展和推动琴澳一体化取得积极成效，成为澳人澳企发展的新舞台。

80后澳门青年吴鸿祺，在横琴合作区创立了博维智慧科技有限公司。得益于内地的人才资源以及合作区政策红利，博维公司通过产学研合作，开发了一项科技产业化成果，成为琴澳两地知名的科技创新品牌。“我们的团队从刚开始的七八个人，发展到了如今的80多人。”吴鸿祺说。

今年2月8日，珠海澳大科技研究院—珠海凌烟阁芯片科技有限公司联合实验室揭牌，将持续赋能生物医学工程应用和智慧城市平台建设，促进粤港澳大湾区数字健康与智慧城市产业可持续发展。珠海凌烟阁芯片科技有限公司执行长李宏俊表示，横琴合作区环境好、政策好，具备企业发展所需的各种资源要素。

截至今年6月初，横琴合作区实有澳资企业超过5600户，较合作区挂牌前增长22.3%，注册资本超1480亿元。

便利澳门居民生活就业的新空间

2021年9月17日，横琴合作区揭牌运作第一天，澳门泌尿外科医生赵云桥与骨科医生林冠群等人一起，成为横琴首批拿到内地短期行医执照的澳门医生。自此，他的工作中也多了一项行程：到横琴出诊。截至今年4月，在横琴执业的港澳短期行医医师累计有67名。

“这意味着，在横琴定居不仅能就地参保，享受和珠海市民同等的医保待遇，还能足不出岛看到我们往常熟悉的澳门医生。”澳门居民吴丽卿说。这几天，她又从新闻关注到，新颁布的相关法规，允许符合条件的15类澳门有效职业资格医疗人员在合作区执业。

北览小横琴山，南望天沐河，总占地面积约19万平方米的“澳门新街坊”拔地而起，在横琴合作区打造出一个全方位便利澳门居民生活就业的新空间。

作为内地首个为澳门居民打造的综合性民生工程，“澳门新街坊”项目集居住、教育、社区服务、医疗等多功能于一体，可为澳门居民提供4000套住房。

“很期待这个项目早日竣工。”7年前，因参与一次交流活动，在北京读大学的澳门青年梁家星初识横琴建设情况。毕业后，他便直接来到横琴工作，亲身见证这片沃土上的嬗变，“公共服务越来越完善，生活越来越舒适，交通越来越便利。”

突出均衡性可及性，横琴合作区围绕澳门居民“所需所想”深入谋划。

基础设施互联互通加快推进。澳门轻轨延伸横琴线项目海底隧道顺利贯通，澳门大学横琴口岸连接桥项目加快推进。“一线”横琴口岸二期工程、“二线”海关监管作业场所主体工程完工。跨境免费通勤专线巴士线路增至14条，每日往返43班次，累计运送20.18万人次。

就业创业空间不断拓展。在合作区建筑、旅游、医疗等领域跨境执业的澳门专业人士超过1200人；搭建“横琴·澳门居民招聘专区”，提供超过800个就业岗位；开展2022“澳门青年实习计划”，吸引890名澳门大学生报名；粤澳职业技能“一试多证”专项合作落地，首批36名粤澳旅游服务从业人员经考核获两地认可执业技能证书。

配套公共服务渐趋完善。横琴伯牙小学、子期小学等4所公办学校与澳门培正中学结为“姊妹学校”。琴澳医疗卫生培训基地已经启用，广州医科大学附属第一医院横琴医院正加快建设；琴澳亲子活动中心、澳门妇女联合总会广东办事处、“南粤家政”基层服务示范站已经揭牌运作。

澳门街坊会联合总会2019年进驻横琴。平时，通过组建专业的工作坊与小组，积极开展各类活动，加速琴澳两地居民共融。“我们在横琴的服务中心已发展到4个，服务琴澳居民超过50万人次。”澳门街坊会联合总会会长吴小丽说，随着粤港澳大湾区建设迈入快车道，“相信澳门同胞将在融入国家发展大局中创造更美好的生活。”

“澳门新街坊”项目力争同步配套各项澳门标准公共服务和社会福利；落实在合作区就读的澳门学生同等享受澳门本地学生的学费书簿津贴等教育福利待遇；推动在合作区创新创业就业的澳门青年同步享受粤澳两地的扶持政策……从“路相连”“关相通”到“心相亲”，越来越多的澳门居民在横琴安居乐业。截至今年3月，在合作区生活就业的澳门居民超过7400人。

“我们努力打造一个便利的生活区，让在这里入住的澳门居民尽快融入，有家的感觉。”横琴粤澳深度合作区民生事务局副局长冯方丹说。

丰富“一国两制”实践的新示范

“拿到施工许可证，我们的心就落定了，马上着手规划后续工作。”东西汇（横琴）发展有限公司董事长马志达说。

东西汇项目是澳门特区政府首批推荐进驻横琴粤澳合作产业园区的33个重点合作项目之一，也是合作区挂牌成立后发出首个施工许可证的项目。得益于合作区的一系列改革创新举措，这一项目比常规审批模式提前10个月获得施工许可批准。

围绕“琴澳一体化”，横琴合作区以粤澳共商共建共管共享的新体制，勇涉规则衔接“软联通”的改革“深水区”，2022年已完成首批43项改革创新与规则衔接、机制对接任务。

《总体方案》提出的“分线管理”、加工增值30%进内地免关税、制定合作区市场准入清单等极具突破性的创新政策，目前处于相继落地过程中。

“规则衔接不是一朝一夕能完成，双方工作方式的磨合也需要一个过程。”横琴粤澳深度合作区法律事务局局长钟頴仪原先就职于澳门政府，来到横琴之后，发现合作区出现的都是新问题，也是用小切口、以问题为导向的方式来解决，“经过互相了解、适应，我们和内地公职人员的磨合、共事已渐入佳境，相信接下来的工作会更加快速推进。”

今年2月以来，《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》、海关总署《支持和服务横琴粤澳深度合作区建设若干措施》、《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》等一系列重磅政策密集出台，进一步推动琴澳两地规则衔接、机制对接和要素互联互通，为合作区建设注入强大动力。

4月28日，横琴国际仲裁中心、横琴国际商事调解中心正式揭牌。横琴国际仲裁中心主任王瑞森说，积极探索民商事法律制度衔接澳门、接轨国际的具体措施，为当事人在合作区自主选择横琴或澳门的仲裁机构解决纠纷提供便利。6月2日揭开面纱的琴澳国际法务集聚区，集结入驻商事调解、商事仲裁等九大公共法律服务机构，为合作区企业和居民尤其是澳资企业和澳门居民提供调解、仲裁、公证等公共法律服务。

今年，横琴合作区将重点实施“要素跨境流动工程”。全面建成“分线管理”软硬件设施，推动合作区海关监管办法、“分线管理”配套税收政策落地实施；试点过关人员“非接触”高效便捷通关，争取对经横琴口岸出入境的符合条件人士实行随车验放；配合建设资金“电子围网”系统，积极推进跨境理财通试点，稳步提升贸易融资跨境资产转让规模；积极探索信息跨境交互，探索固网接入国际互联网绿色通道。

“实施‘分线管理’是当前合作区最紧迫、最急需的大事，也是彰显合作区独特开放优势、推动琴澳一体化发展的关键性举措。”横琴粤澳深度合作区执委会副主任聂新平说，将全力冲刺全岛封关运作，“努力实现人流、物流、资金流、信息流高效便捷流动，为企业发展提供琴澳一体化带来的广阔发展机遇。”

推动粤港澳大湾区建设的新高地

对澳门大学模拟与混合信号超大规模集成电路国家重点实验室主任麦沛然来说，往返穿梭粤港澳三地是工作常态。他和团队在横琴设立了实验室分部，又牵头在深圳河套深港科技创新合作区成立澳门大学集成电路微电子研究院。以横琴为衔接点，麦沛然团队突破澳门的地域局限，努力在粤港澳大湾区完成“0到100”的技术研发和转化。

“深圳创新要素高度集聚；珠海、东莞等地制造业非常发达，应用创新和产业化能力强。‘澳门研发+横琴平台+湾区资源+X’，整合成了技术成果转化的完整链条。”麦沛然说，立足琴澳一体化，充分用好三地资源，科创空间无限广阔。

《总体方案》提出，充分挖掘粤港澳大湾区制度创新潜力，用足用好澳门自由港和珠海经济特区的有利因素，加快提升合作区综合实力和竞争力，有力支撑澳门—珠海极点对粤港澳大湾区的引领作用，辐射带动珠江西岸地区加快发展。

在粤港澳三地分工携手、协同发展中，横琴的角色定位日益分明。以粤港澳大湾区国际科技创新中心建设为例，依托横琴合作区改革创新和高水平开放的制度设计，澳门连接全球人才、信息资源的创新能力，与横琴协同珠三角产业转化的能力，优势互补，塑造着又一个全球高端创新要素的集聚地。

在地图上，从广东佛山市画一条箭头一直往南，依次经过中山市、珠海市。短短150多公里，工厂车间鳞次栉比，货车川流不息，被《粤港澳大湾区发展规划纲要》赋予“建设珠江西岸先进装备制造产业带”的重要使命。这条产业带南端与伶仃洋的连接点，便是琴澳。

佛山将全面支持参与横琴、前海、南沙三大平台建设写入当地2023年政府工作报告，加强与港澳在科技、贸易、金融、文化、中医药等领域合作；中山抢抓横琴粤澳深度合作区建设机遇，加快“南联”步伐，谋划万亩级现代产业园，努力发展高端制造业；近水楼台的珠海，更是不断探索“横琴政策+珠海空间”合作新机制，与澳门一道打造集成电路产业国际国内双循环的“芯”支点……以珠江西岸地区为缩影，“横琴+”正为粤港澳大湾区制造业高质量发展注入源源不竭的政策红利、人才资源、金融活水。

横琴合作区高起点规划“三片、十区”城市功能格局，从旅游区到产业区再到教学区、居住区，紧密关联、紧凑发展；澳门轻轨延伸至合作区，与珠海城市轨道线网联通，横琴口岸“合作查验、一次放行”模式效果明显，广州至珠海（澳门）高铁有序推进……琴澳相拥互融，努力在粤港澳打造国际一流湾区和世界级城市群中发挥更大作用。

“当下，合作区发展势头正盛、政策红利正足、投资环境正优、创新氛围正浓，是极具潜力的投资沃土，干事创业的热土，正吸引着越来越多的优质企业落户。”横琴粤澳深度合作区执委会主任李伟农说，“今年内，合作区将全力冲刺封关运作，进一步扩大高水平对外开放。届时，横琴的未来更加可期、大有可为。”

《 人民日报 》（ 2023年07月03日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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