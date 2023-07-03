本报记者 陈伟光 贺林平 姜晓丹

10天，4个城市，280场商业配对……前不久，横琴粤澳深度合作区与澳门特别行政区首次联手组成招商推介代表团，向国际市场释放琴澳一体化、高水平对外开放的积极信号。

珠海横琴跨境说网络科技有限公司诞生于澳门、成长于横琴，借此次招商契机与一家葡萄牙企业签署合作协议。“琴澳合作，收获巨大、商机无限。”公司创始人兼董事长周运贤说。

“建设横琴新区的初心就是为澳门产业多元发展创造条件。”“我们始终要不忘初心，让这里充满创新发展活力，促进澳门经济适度多元化发展。”横琴粤澳深度合作区的每一步发展，都倾注了习近平总书记的深情关怀和殷切期望。党的十八大以来，习近平总书记三次到横琴考察，多次就粤澳合作开发横琴作出重要指示批示。

2021年9月，中共中央、国务院印发的《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》公布，为新形势下粤澳合作开发横琴按下快进键。

紧紧围绕促进澳门经济适度多元发展这条主线，横琴粤澳深度合作区建设加快起笔着墨。

聚焦优势领域、细分产业，选准澳门经济适度多元发展的主攻方向——

漫步粤澳合作中医药科技产业园，创新的气息扑面而来。

2017年入驻产业园后，澳邦制药（横琴）有限公司与园区科创企业合作，利用先进制剂技术改造其传统产品莲花万应膏，并获得国家专利。2018年，澳邦制药在莫桑比克注册上市两款药品，后续还通过广东省药品监督管理局审批进入内地市场。“如果不是来到横琴，我们这样的小型中医药企业不会发展得这么快。”澳邦制药（横琴）有限公司技术发展总监刘帝恒说。

截至今年6月，园区注册企业195家，其中澳门企业58家。“横琴研发、澳门注册、横琴生产、全球销售”，成为带动澳门中医药产业发展的新模式。

近年来，围绕澳门着力培育的科技研发和高端制造、中医药、现代金融、文旅会展商贸“四新”产业，横琴加速打造横琴科学城、粤澳合作中医药科技产业园、横琴·澳门青年创业谷、粤澳跨境金融合作示范区等新平台新载体，积极构建“澳门平台+国际资源+横琴空间+成果共享”的琴澳产业联动发展模式，为澳门产业多元发展提供广阔空间。

“不仅是物理空间的延伸，更有政策空间的拓展。在原横琴新区推出的系列惠澳政策基础上，总结经验成效，优化政策措施，提高了政策扶持的精准度和有效性。”横琴粤澳深度合作区经济发展局局长李子蔚说。

今年2月，《横琴粤澳深度合作区关于支持澳资企业发展的扶持办法》正式发布。这是为澳资企业量身打造的政策，也是合作区挂牌后第一个惠澳专项政策，旨在降低澳资企业在合作区发展的运营成本，为其在合作区拓展业务提供新契机，增强澳人澳企到合作区发展的信心。今年，合作区预计还将出台人才奖励、促进会展业和旅游业发展办法等更多惠澳相关产业政策。

“随着内地与港澳交流合作日益频繁，横琴为澳门青年提供了更优渥的创业土壤和更广阔的发展前景。作为港澳律师，我们也有了更多职业期待，希望能为两地探索规则衔接、机制对接贡献专业力量。”人和启邦显辉（横琴）联营律师事务所管委会副主席黄景禧说。

越来越多的澳门企业，在横琴这片沃土上茁壮成长。截至今年6月初，合作区实有澳资企业超过5600户，较合作区挂牌前增长22.3%。特别是2022年底，合作区内科技研发和高端制造、中医药、文旅会展商贸产业合计营收首次突破百亿元。

建立健全体制机制、创新管理模式，促进澳门与横琴经济融合发展——

“粤澳共商共建共管共享新体制，是前所未有的创举。”来自澳门的钟頴仪，现任横琴粤澳深度合作区法律事务局局长，“在执委会，31名澳门公务人员和内地同事朝夕相处、共商共建，紧紧围绕促进澳门经济适度多元发展这个目标相向而行。”

这是《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》作出的一项创新性机制安排。在粤港澳大湾区建设领导小组领导下，粤澳双方联合组建合作区管理委员会，在职权范围内统筹决定合作区的重大规划、重大政策、重大项目和重要人事任免。合作区管理委员会实行双主任制，由广东省省长和澳门特别行政区行政长官共同担任。

横琴发扬敢为人先的精神，先行先试，勇于探索，进一步扩大开放，在体制机制创新方面，为粤港澳合作作出贡献。

推出澳门单牌车出入横琴政策，编制促进澳门经济适度多元发展指标体系、常态化评估办法（试行），“分线管理”、放宽市场准入特别措施等配套政策加快出台，粤澳职业技能“一试多证”专项合作落地……围绕“琴澳一体化”，合作区完成首批43项改革创新与规则衔接、机制对接任务。

“得益于优惠政策，初创企业的成本和压力大大降低，增强了我们在参与合作区建设中做大做强的意愿和信心。”横琴濠麦科技有限公司创始人、董事长龚元香说。

《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》……今年以来，一系列政策陆续发布，为合作区破除发展中面临的体制机制障碍提供了明确路径和政策保障。以合作区为支点，粤澳之间越发物畅其流、人便其行，促进了澳门经济多元发展。

横琴粤澳深度合作区执委会主任李伟农介绍，截至目前，合作区已明确12个规则衔接路径，计划3年内开展超100条规则衔接具体事项，“我们将不断健全粤澳共商共建共管共享新体制，坚守‘一国’之本，善用‘两制’之利。”

粤澳深度合作是命题，也是路径，更是光明前景。横琴正以不变的初心，奔向日新月异的未来！

《 人民日报 》（ 2023年07月03日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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