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海南将发放2000万元免税购物消费券

2023年07月03日08:35 | 来源：海南日报
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原标题：海南将发放2000万元免税购物消费券

　　为加快恢复和扩大消费，推动离岛免税购物快速恢复增长，我省将举办为期两个月的2023第二届海南国际离岛免税购物节，期间将陆续推出形式多样、丰富多彩的主题促销活动，并发放2000万元免税购物政府消费券。

　　2023第二届海南国际离岛免税购物节将于7月4日在海口国际免税城举办启动仪式。启动仪式上，6家免税经营主体将进行诚信经营、优质服务承诺，并发布主题活动内容。启动仪式当天，海口、三亚、万宁、琼海将联动全省12家免税店开展“现金券大派送”，举办GDF仲夏海岛热舞派对、夏日市集，椰城旅行攻略有奖征集票选活动等，推出独家限定套装、超值闪购、多倍积分、超值换购、满额礼赠等促销活动，让旅客在免税的基础上，享受更大购物优惠。

　　本届离岛免税购物节期间，我省将发放2000万元免税购物政府消费券，各免税经营主体将陆续推出超过30场主题促销活动。中免集团海南区域六家门店将举办第五届离岛免税购物节、第二届中免香化节、第八届暑期免税王国旅行记、88眼镜节、中免童装秀等活动；海控全球精品（海口）免税城将举办GDF仲夏亲子造乐节、GDF寻找FANS活动、CHLOE品牌活动等；中服三亚国际免税购物公园将举办香化节、88眼镜节、“国免颜究所·成长季”主题活动、“Hi逛国免 暑你惠玩”暑期儿童休闲娱乐季等活动；三亚海旅免税城将举办国际母婴品牌“泰酷辣”体验市集、乐高哈利波特城堡比拼征集活动、KELMORRS品牌线下儿童时尚秀、“敲好玩”游园会等活动；深免海口观澜湖免税城将举办海南旅行攻略征集及票选活动、海南旅行照片征集及票选活动等；王府井国际免税港将举办欧莱雅集团香化促销节、日月湾冲浪板试滑活动、星级酒店奇幻夜、婚礼周促销节、PADI水下摄影、环保艺术摄影展海洋环保计划等主题活动，为消费者“解锁”更多免税购物新场景、新体验。（记者罗霞）

(责编：曹淼、李源)
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